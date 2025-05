Roger pode ser obrigado a usar jovens atacantes em jogo decisivo do Inter na Libertadores

Lucca (esquerda) e Ricardo Mathias (direita) podem ficar com a responsabilidade em serem titulares no ataque do Inter - (crédito: Fotos: Divulgação / Internacional)

O Inter tem pequenas esperanças de ter um dos seus principais centroavantes à disposição para um jogo decisivo pela Libertadores. Isso porque Borré esteve presente na reta final de preparação para o duelo com o Nacional, no Uruguai, nesta quinta-feira (15). Mesmo assim, dificilmente o colombiano terá condições de ser titular. Por isso, o técnico Roger Machado pode ser obrigado a escalar um dos inexperientes atacantes do elenco profissional. No caso, Lucca ou Ricardo Mathias.

Lucca, de 22 anos, foi o titular na derrota para o Botafogo, pelo Brasileirão, no domingo (11). A tendência é de que ele siga entre os 11 iniciais pela maior bagagem entre os profissionais. Afinal, ele soma 66 partidas em três temporadas, alternando entre reserva na maior parte do tempo, titularidade pontual e períodos de ausências por contusões. O camisa 45, aliás, foi o escolhido para substituir Valencia durante a derrota para o Atlético Nacional, na Colômbia, depois do equatoriano pedir substituição após contusão.

Já Ricardo Mathias, de 18 anos, subiu ao profissional na última temporada e soma nove partidas, com um gol marcado sobre o Corinthians, no ano passado.

A definição do treinador Roger Machado ocorrerá nesta quarta-feira (14), depois do treino final. Afinal, o comandante saberá se terá a possibilidade de contar com Borré, mesmo que seja no sacrifício. O camisa 19 e Carbonero voltaram aos trabalhos com o restante do grupo às atividades só na terça-feira (13).

Inter ainda tem indefinição se poderá contar com Borré

A dupla fez realizou exercícios na academia e depois foi a campo, mas a dúvida também se explica pelo tempo de inatividade. Por sinal, os dois sofreram contusões musculares na coxa esquerda. A diferença foi o período que ocorreram. Borré é desfalque do Colorado nas últimas quatro partidas e Carbonero nos oito compromissos anteriores até porque passou por um retrocesso em sua recuperação. Além disso, o comandante pode optar com Raykkonen, de 16 anos, como alternativa ou improvisar Wesley como centroavante.

Deste modo, o provável time titular do Internacional para enfrentar o Nacional é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick, Wesley; Lucca (Ricardo Mathias).

Inter encara o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15), às 19h, no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. O duelo pela quinta rodada do Grupo F se caracteriza como decisivo para os gaúchos. Um resultado positivo é fundamental para seguir com condições de lutar pela vaga para as oitavas da Libertadores.

Um resultado positivo permite o Colorado a retornar à zona de classificação, já que Atlético Nacional e Bahia se enfrentam no outro duelo do grupo. Caso se concretize o triunfo, o Internacional chegará na última rodada em cenário mais favorável. Na oportunidade, medirá forças com o Tricolor de Aço, no Beira-Rio, no dia 28 de maio.

