Glenda Kozlowski abre o jogo e conta o motivo que saiu da Globo

“A minha saída da Globo foi porque eu queria fazer outras coisas. Eu queria ir para o lado da publicidade. Eu queria entender essa questão das redes sociais, que na época não era isso tudo que é hoje, e não podia. Não tenho nada contra a Globo, os os meus objetivos profissionais não cabiam mais dentro da Globo. Já tinha feito de tudo ali dentro. Fiquei anos e anos no ‘Esporte Espetacular’, muito tempo. Fiz o ‘Globo Esporte’, fiz Carnaval, fiz o ‘Globo Mar’, fiz o ‘Hipertensão’, que foi um reality, durante dois anos [2010-2011], com o Boninho e toda a equipe dele, que é maravilhosa, eu amo de paixão”, afirmou.

Além disso, ela contou que ficou mais de um ano com a dúvida se saia ou não e revelou que queria viver outras coisas.

“Eu queria fazer mais. Queria explorar, obviamente, as marcas. Eu comecei a me descobrir uma mulher de negócios, que pensa em estratégia, que pensa em negócio, que desenvolve negócios dentro do esporte. Eu comecei a querer viver outras coisas. Para isso, eu tive que tomar essa difícil decisão de sair da TV Globo. Fiquei um ano, um ano e meio (pensando em sair)”, contou.

Vida na Globo

Glenda entrou na emissora quando tinha 17 anos, em 1992. Dessa forma, ela contou que a sua vida era dentro da emissora.

“A minha vida era ali dentro, e eu tinha um laço forte com a Globo quando eu era atleta, porque eles sempre cobriram muito o bodyboard, então eu dava entrevistas, eu ia no ‘Esporte Espetacular’ dar palpite quando era apresentado pelo Fernando Vanucci e pela Mylena [Ciribelli]”, disse.

Em pouco tempo de casa, Glenda teve a oportunidade de apresentar um programa esportivo no SporTV. Foi aonde ingressou na editoria e disse que era aonde ela se sentia à vontade.

“E aí eu agarrei essa oportunidade para ser apresentadora de um programa esportivo, que é uma área que eu me sinto muito à vontade, porque eu tinha acabado de me tornar tetracampeã do mundo no ano anterior, e eu fiquei apaixonada, porque eu me sentia muito à vontade naquele universo esportivo”, afirmou.

