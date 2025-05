Atlético x Caracas: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto pelas primeiras colocações, Atlético e Caracas se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Galo é o vice-líder do Grupo H, mas soma os mesmos cinco pontos do time venezuelano. Assim, o vencedor pode terminar até mesmo na liderança em caso de tropeço do líder Cienciano.

Veja a classificação da Sul-Americana!

Atlético e Caracas se enfrentam pela quarta vez na história. Contudo, o Galo leva ampla vantagem no duelo, com duas vitórias e um empate. Sendo assim, o time venezuelano nunca venceu a equipe mineira. No último encontro, a partida terminou empatada por 1 a 1, 2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Paramount+.

Como chega o Atlético

Embalado pela vitória sobre o Fluminense pelo Brasileirão, o Atlético busca a segunda vitória consecutiva para espantar a desconfiança. Aliás, o Galo pode assumir a liderança do Grupo H, mas precisa vencer e torcer por um tropeço do Cienciano, do Peru. A chave, inclusive, está bem equilibrada e todas as equipes possuem chances de classificação às oitavas de final.

Para o jogo contra o Caracas, o técnico Cuca não poderá contar com Guilherme Arana (lesão muscular na coxa), Gabriel Menino (entorse no joelho), Cadu e Caio Maia. Já Alan Franco, recuperado, deve seguir no time titular. Portanto, o treinador deve repetir a mesma escalação que venceu o Fluminense, domingo (11), pelo Brasileirão.

Como chega o Caracas

O Caracas ainda sonha com a classificação. Em terceiro lugar, a equipe venezuelana soma os mesmos cinco pontos do Atlético. Assim, o jogo ganha clima de decisão, já que será um confronto direto pela segunda colocação. Aliás, em caso de tropeço do Cienciano, o vencedor dorme na liderança. Para a partida, o técnico Fernando Aristeguieta não terá o volante Daniel Aguilar, que se recupera de lesão.

ATLÉTICO X CARACAS (VEN)

Sul-Americana – 5ª rodada do Grupo H

Data e horário: 15/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson, Natanal, Rômulo (Igor Rabello), Alonso, Caio, Rubens, Gustavo Scarpa, Bernard, Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca

CARACAS: Benitez; E. Rito, La Mantia, Del Pino, J. Yendis, Echenique Peña, Vegas Cordero, L. Heraldez, Hernandez Chavez e De Santis. Técnico: Fernando Aristeguieta

Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

