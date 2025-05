Vitória lança segundo uniforme no dia de seu aniversário de 126 anos

O Vitória anunciou nesta terça-feira (13), dia que o clube celebra os seus 126 anos, o novo segundo uniforme para a temporada de 2025. A produção em parceria com a Volt, fornecedora de material esportivo, notabiliza-se pelo respeito à tradição do Rubro-Negro baiano. Isso porque a camisa mantém a base branca com detalhes em preto e vermelho, reforçando a identidade histórica do time. Também se destaca pelo design moderno.

Inclusive, o escudo aparece em patch bordado, garantindo um acabamento mais sofisticado. A gola redonda conta com um detalhe nas cores do clube nas costas. O modelo também conta com um recorte lateral em vermelho e preto. Produzido com tecido Jacquard 100% poliéster, o novo modelo oferece leveza, conforto térmico e melhor desempenho para os atletas.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, detalhou como foi o processo de produção do novo segundo conjunto para a temporada.

“Buscamos unir inovação e identidade em cada detalhe. Esse novo uniforme traduz a alma rubro-negra com tecnologia de ponta e respeito à tradição do Vitória. Pensamos em cada detalhe para garantir conforto ao atleta e orgulho ao torcedor”, afirmou o representante da fornecedora de material esportivo.

Presidente aprovou intenção de uniforme manter a tradição do Vitória

Além disso, o presidente do clube, Fábio Mota, aprovou a nova camisa como representação fiel à tradição do time.

“Mais do que um uniforme, essa camisa representa a garra e a história do Vitória. O resultado ficou incrível. Estamos muito contentes. É com ela que entraremos em campo para conquistar novos triunfos em 2025”, justificou o mandatário do Rubro-Negro baiano.

O novo uniforme estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. A venda será feita nas lojas físicas oficiais e também na loja online, pelo valor de R$ 299,99.

