Técnico da LDU diz que Flamengo tem ‘obrigação de vencer’

Sob pressão, o Flamengo enfrenta a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (15), em jogo decisivo pela Libertadores. Afinal, a equipe de Filipe Luís precisa vencer para seguir viva em busca da classificação para as oitavas de final. O treinador da equipe equatoriana, Pablo Sánchez, jogou a pressão para cima do adversário no confronto.

“Em relação ao Flamengo, bom, é um time que respeitamos como todos os outros, obviamente, mas claramente tem um potencial diferente. A gente vê isso porque quando um jogador sai e outro entra, não sabemos quem é melhor. Um elenco de 40 jogadores do mesmo nível. Isso permite que ele seja muito competitivo e, basicamente, um time muito cuidadoso. É isso que precisamos saber quando formos jogar contra essa equipe. O Flamengo sempre pressiona, sempre. Mas, por outro lado, espaços aparecerão. Se fizermos coisas melhores e tivermos melhor desempenho em nossas tarefas, claramente teremos uma chance”, disse Pablo Sánchez antes de complementar.

“Muita responsabilidade com tudo o que envolve enfrentar um time como o Flamengo e com a obrigação que ele tem, de conseguir um bom resultado e não correr o risco de ser eliminado”, completou.

Na tabela de classificação, o Central Córdoba, que venceu o Deportivo Táchira, lidera o grupo com 11 pontos. A LDU ocupa a segunda posição, com oito. Em seguida vem o Flamengo, com cinco pontos. Em caso vitória rubro-negra, a decisão vai ficar para rodada final. No entanto, se perder, o Fla dá adeus à competição, e os equatorianos confirmam a classificação às oitavas de final da Libertadores.

