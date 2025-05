Jornal expõe suposta pedida astronômica de Vini Jr. para renovar com Real Madrid

Vini Jr. e Real Madrid podem ter um empecilho para renovar o vínculo entre as partes. Uma suposta pedida astronômica do jogador pode fazer com que a negociação leve mais um tempo para ser concretizada.

De acordo com o jornal “Marca”, o empresário do brasileiro propôs um salário anual de 30 milhões de euros líquidos. Esse valor, portanto, corresponde a cerca de R$ 188 milhões na cotação atual.

Assim, o novo valor significaria um aumento salarial de 76,5%, uma vez que Vini Jr. recebe 17 milhões de euros por ano, ou seja, cerca de R$ 107 milhões, desde a sua última renovação, em 2022. Aliás, o valor também supera o salário de Mbappé (cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente, R$ 95 milhões).

No entanto, ainda segundo o “Marca”, o clube espanhol viu a proposta como “inaceitável”. Vini Jr. tem contrato com o Real Madrid até 2027 e a renovação seria até 2030 – as partes começaram as negociações no início deste ano.

Conforme o periódico, a diretoria do clube espanhol pretende manter o salário do brasileiro abaixo dos 20 milhões de euros por ano (cerca de R$ 125 milhões), e, no momento, as negociações estão pausadas.

Vale ressaltar portanto que o salário de Vini Jr. é semelhante ao de Mbappé (sem contar o bônus de assinatura, que faz o valor do francês subir consideravelmente) e um pouco maior ao de Bellingham, que teve reajuste em 2024 após uma grande temporada.

Vini Jr. pelo Real Madrid

Vini Jr. chegou ao Real Madrid em 2018. Assim, já marcou 105 gols e contribuiu com 73 assistências, ou seja, 178 participações diretas em gols do clube espanhol. Além disso, já conquistou 14 títulos: três Copas Intercontinental/Mundial de Clubes da FIFA (2018, 2022 e 2024); três Supercopas da Espanha (2019/20, 2021/22 e 2023/24); três Campeonatos Espanhóis (2019/20, 2021/22 e 2023/24); duas Champions League (2021/22 e 2023/24); Supercopa da UEFA (2022 e 2024) e a Copa do Rei da Espanha 2022/2023.

Ademais, o jogador também tem conquistas individuais desde que chegou ao clube merengue. A mais recente – e importante – delas no ano passado, quando conquistou o The Best Fifa na última temporada.

