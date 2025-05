Juventus divulga novo uniforme para 2025/26

A Juventus apresentou nesta quarta-feira (14) o novo uniforme para a temporada 2025/26. O clube descreveu o modelo como uma homenagem à sua tradição e juventude.

“O novo uniforme titular encapsula a essência da identidade dos Bianconeri, prestando homenagem à rica história e ao espírito jovem que definem o time. Todos os dias, ‘Somos Jovens. Desde 1897’ é a filosofia que define uma identidade em constante evolução, guiada pela mesma intensidade e propósito que nos impulsionam desde o início”, diz o comunicado da Juve.

A nova camisa traz as tradicionais listras pretas e brancas, com detalhes em rosa no escudo do clube, no logo da Adidas, nas três listras da marca nos ombros e nas bordas da gola e das mangas.

A cor rosa faz referência aos primeiros uniformes da Juventus, que eram inteiramente dessa cor até 1901, antes da adoção das listras. Desde então, o rosa continua aparecendo em diferentes versões dos uniformes, tanto nos de casa quanto nos de jogos fora.

Kit on ???? La maglia Home 25/26 nasce per le grandi sfide ?? — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025

LEIA MAIS: Filho de CR7 mobiliza legião de olheiros em estreia por Portugal

A publicação teve Francisco Conceição entre os jogadores escolhidos para a campanha de lançamento da nova camisa bianconeri. No entanto, ela acontece em meio à incerteza sobre o futuro do atacante português de 22 anos, que está emprestado ao clube até o fim desta temporada.

De acordo com o jornal italiano ‘Tuttosport’, o jogador não pretende retornar a Portugal, mesmo com contrato com o Porto até 2029. A tendência é que ele permaneça na Itália, onde já atrai o interesse da Roma e do Milan, clube comandado por seu pai, Sérgio Conceição.

Il nostro stile non conosce silenzi ???? Home Kit 25/26 ???? pic.twitter.com/6UTmnf07zF — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.