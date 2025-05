Treino do Santos: Neymar participa de atividade e Furch retorna ao elenco

Nesta quarta-feira (14), o Santos retomou as atividades após empatar com o Ceará pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Cleber Xavier, técnico do Peixe, contou com o retorno do atacante Furch, reintegrado ao elenco, além de Neymar, que participou do treino. O argentino ficou ausente por cinco meses do Alvinegro.

A preparação foca no confronto com o Corinthians, marcado para o próximo domingo (18), às 16h (de Brasília). Ainda em recuperação de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa, Neymar fez um trabalho no gramado com a equipe de fisioterapia, sem contato com os demais jogadores. Fora do clássico, o camisa 10 viajará para Maceió e estará à disposição para enfrentar o CRB, pela Copa do Brasil, na próxima semana.

Depois do jogo contra o Ceará, na segunda-feira, o elenco recebeu folga e agora voltou aos treinos. Os titulares do empate realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os demais atletas treinaram no gramado.

Santos segue com desfalques

O volante João Schmidt e o atacante Guilherme seguiram em tratamento interno. Os dois se recuperam de lesões no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda e, por isso, estão fora dos planos de Cléber Xavier para o jogo em Itaquera. O Peixe ocupa a zona de rebaixamento, com somente cinco pontos em oito jogos, tendo vencido apenas o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

