Guga e Thiago Silva desfalcam Fluminense pela Sul-Americana; veja relacionados

Com desfalques, o Fluminense divulgou relacionados para o jogo contra Unión Española, às 19h, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela quinta rodada da Sul-Americana. O zagueiro Thiago Silva e o lateral-direito Guga estão fora do jogo por questões físicas e não estão à disposição do técnico Renato Gaúcho.

De acordo com o clube, Guga sofreu uma lesão na coxa esquerda, grau 1, no treino da última terça-feira. Do outro lado, Thiago Silva não ficará à disposição por “controle de carga” e será poupado do duelo desta noite.

A lista de baixas, aliás, ainda conta com Lima e Facundo Bernal, com problemas na coxa direita e esquerda, respectivamente. Além de Germán Cano, tratando a lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Otavio, se recuperando da cirurgia no tendao de Aquiles.

Com sete pontos e na segunda colocação do Grupo F, o Tricolor, assim, precisa da vitória para decidir a primeira colocação da chave na última rodada contra o Once Caldas, no Maracanã.

Os relacionados Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Ignacio, Manoel, Renê, Samuel Xavier e Thiago Santos

Meio-campistas: Hércules, Isaque, Lezcano, Martinelli, Nonato, PH Ganso e Renato Augusto

Atacantes: Canobbio, Everaldo, Jhon Arias, Keno, Kevin Serna, Lavega e Paulo Baya

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.