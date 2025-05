Rodrygo nega rumores sobre saída do Real Madrid: ‘Deixem de criar coisas’

Rodrygo ficará fora pelo terceiro jogo seguido do Real Madrid, nesta quarta-feira (14), e usou as redes sociais para se pronunciar sobre a situação. Em mensagem publicada no Instagram, ele tranquilizou os torcedores e rebateu rumores sobre uma possível saída do clube merengue.

“Obrigado por todas as mensagens e preocupações. Voltarei em breve. Deixem de criar coisas”, escreveu o jogador.

Rodrygo está fora da partida contra o Mallorca nesta quarta-feira (14). Ele deixou o treino da última terça logo após o aquecimento, com dores musculares, e segue em recuperação.

O técnico Carlo Ancelotti explicou a ausência do atacante na entrevista coletiva antes da partida.

“Na semana passada, ele teve febre e não conseguiu treinar bem nem recuperar a melhor forma. Hoje (terça-feira) sentiu um incômodo na coxa, mas ainda passará por uma avaliação. Rodrygo ainda não está 100% depois desse episódio. Tem muita especulação, mas todos aqui têm muito carinho por ele, inclusive eu”, afirmou.

“Ele quer jogar, ajudar o time, mostrar seu talento. Está um pouco frustrado, mas é algo comum com qualquer jogador que está lesionado e não pode entrar em campo”, completou o treinador.

Rodrygo não atua desde o primeiro tempo do clássico contra o Barcelona pela final da Copa do Rei, no dia 26 de abril.

