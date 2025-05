Palmeiras x Athletico (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo entre as duas melhores equipes da competição até aqui, Palmeiras e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira (15/5), às 16h, na Arena Barueri, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão está na primeira colocação, com 20 pontos somados, seguido de perto pelo Furacão, uma posição abaixo e com um ponto a menos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Palmeiras TV.

Como chega o Palmeiras

Com a melhor campanha até aqui e apenas uma derrota em nove jogos, o Verdão tenta aproveitar o fator mando de casa para disparar na liderança. Além disso, são seis jogos sem perder, sendo quatro vitórias neste período. Aliás, o único revés aconteceu contra o Juventude, pela primeira rodada da competição, em um embate que precisou ser paga ao longo da competição e o Palmeiras não estava com sua força máxima. Por fim, o grande destaque da equipe vem sendo seu sistema ofensivo, que vem brilhando com Guilherme Sorriso e Rikelme Fillipi.

Como chega o Athletico Paranaense

Por outro lado, o Furacão vem de cinco jogos sem perder, sendo quatro vitórias e um empate. O último, aliás, uma sonora goleada por 4 a 0 em cima do Corinthians. Assim, com o jogo direto contra o Palmeiras, será a chance do Athletico agora assumir a liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Para isso, a equipe conta com o faro de gol de seu artilheiro sorriso, que já marcou três vezes na competição até aqui.

PALMEIRAS X ATHLETICO

Brasileirão Sub-20 – 10ª rodada

Data e Horário: 15/5/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho (Giulio), Larson e Erick Belé; Heittor, Riquelme Fillipi e Sorriso.Técnico: Lucas Andrade.

ATHLETICO: Matheus Soares; Vitinho, Marcos André, Murilo e Matheus Melo; Gabriel Feitosa, Kauê Vinícius e Guilherme Back; Chiqueti, Sorriso e Lima. Técnico: João Correia.

Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstman (SP)

Auxiliares: Bruno Silva de Jesus (SP) e Giovanni Crescencio (SP)

