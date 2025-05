Veja o que precisa o Vasco para seguir vivo na disputa da Sul-Americana

Na estreia de Fernando Diniz, o Vasco perdeu novamente, desta vez para o Lanús, na quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O resultado eliminou as chances de o time carioca ficar em primeiro lugar e o obriga a vencer o último confronto para, ao menos, seguir na competição por meio dos playoffs contra uma equipe eliminada da Libertadores.

No Grupo B, o Vasco soma cinco pontos, todos conquistados sob o comando de Fábio Carille, já que Felipe e Diniz foram derrotados em suas partidas. O Lanús, já classificado, lidera com 11 pontos. O Melgar ocupa a segunda posição com sete, enquanto o Puerto Cabello, que fecha o grupo, está em quarto com quatro pontos, tendo vencido somente o Cruz-Maltino na competição – e por goleada.

Para continuar sonhando com as oitavas, o Vasco precisa vencer o Melgar em São Januário e, assim, garantir a segunda colocação do grupo. Por outro lado, o time peruano só precisa de um empate para avançar aos playoffs. Na primeira rodada, o Gigante da Colina chegou a abrir 3 a 1, mas permitiu o empate adversário.

No Brasileirão, Vasco enfrentará o Fortaleza

Antes do duelo decisivo pela Sul-Americana, o Vasco enfrentará o Fortaleza pela nona rodada do Brasileirão. O jogo, marcado para este sábado (17), às 18h30 (de Brasília), também será em São Januário. O Cruz-Maltino nunca perdeu para o adversário em casa. No entanto, o confronto promete ser complicado, já que a equipe segue na zona de rebaixamento, com sete pontos.

