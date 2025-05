Nacional-URU x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15), no Gran Parque Central pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 19h (de Brasília), no estádio Gran Parque Central, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores, nesta quinta-feira (15). A partida se caracteriza como decisiva pela sobrevivência das equipes na competição, por conta do equilíbrio que os concorrentes apresentam no grupo. O Colorado atualmente ocupa a terceira posição, com cinco pontos. Já o “Bolso” se encontra uma colocação abaixo, com um ponto a menos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN na TV fechada e do streaming da Disney +.

Como chega o Nacional

Após a derrota em casa para o Bahia pela fase de grupos da Libertadores, a equipe uruguaia conseguiu engatar uma recuperação na temporada. O revés marcou a estreia do novo treinador do Nacional, Pablo Peirano. A mudança surtiu rápido efeito, já que, na sequência, o time construiu uma invencibilidade de seis jogos, com cinco vitórias, sendo três delas de forma consecutiva nos últimos jogos, e um empate.

Na Libertadores, especificamente, os uruguaios obtiveram um empate contra o Inter e venceram o Bahia, fora de casa. Os resultados permitiram a equipe a manter a esperança de garantir a vaga para as oitavas de final. Um novo triunfo é essencial para esse objetivo, pois dá a possibilidade de entrar na zona de classificação. O Nacional, aliás, não entrou em campo pelo Campeonato Uruguaio no último final de semana. Ou seja, estará descansado e poderá utilizar suas principais peças.

Como chega o Internacional

O Colorado passa por um cenário completamente distinto, pois acumula três derrotas consecutivas, uma delas em seu último compromisso pela Libertadores. A situação fez com o que os gaúchos deixassem a zona de classificação para a próxima fase. O embate contra o Nacional desenhou -secomo um confronto direto para o Inter. Isso porque um triunfo tornou-se crucial para manter viva a chance de avançar no campeonato. Inclusive, com uma probabilidade em se tornar o líder do Grupo F.

Afinal, os dois times melhores colocados se enfrentam também nesta rodada e deixarão pontos pelo caminho. O técnico Roger Machado conta com indefinições no ataque. Carbonero e Borré podem voltar a ser opções depois de se recuperarem de lesões musculares na coxa esquerda. Por sinal, o camisa 19 pode até ser titular e atuar no sacrifício. Caso contrário, o comandante precisará escolher entre os jovens Lucca e Ricardo Mathias. Raykkonen, de 16 anos, seria uma alternativa ou até mesmo uma improvisação de Wesley em atuar centralizado.

NACIONAL-URU X INTERNACIONAL

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 14/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

NACIONAL-URU: Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Nico López. Técnico: Pablo Peirano.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick e Wesley; Lucca (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Carlos Urbe (EQU)

