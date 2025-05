Juventude vence o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20

O Juventude venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (14), no Homero Soldatelli pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol do jogo foi do Marlon.

Dessa forma, o Papo somou três pontos e chegou aos 19, assumindo a terceira colocação. Por outro lado, a Raposa não pontuou e permanece com 14 pontos.

A partida manteve o equilíbrio principalmente no primeiro tempo. Assim, ambas tiveram a chance de balançar as redes e abrir o placar, mas quem aproveitou foi o Papo.

Na segunda etapa, os donos da casa conseguiram levar mais perigo e, aos 29 minutos Marlon, que entrou no segundo tempo, recebeu pela direita, avançou até a área e mandou uma bomba para marcar o gol do jogo.

O próximo compromisso do Cruzeiro é na próxima terça-feira (20), contra o Corinthians, às 15h na Toca da Raposa I. Por outro lado, o Juventude entra em campo na quarta-feira (21), contra o Flamengo, na Gávea, às 15h. Ambas as partidas são válidas pela 11° rodada do Brasileiro Sub-20.

