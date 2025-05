Abel Ferreira comanda treino tático e deve fazer mudanças no Palmeiras

O Palmeiras encerrou nesta quarta-feira (14) a preparação para o duelo contra o Bolívar, na próxima quinta, pela Libertadores, no Allianz Parque. O Verdão já está classificado para as oitavas de final e com a liderança do Grupo G garantida. Dessa maneira, o técnico Abel Ferreira deve promover mudanças na equipe titular para enfrentar os bolivianos.

Na manhã desta quarta, o treinador iniciou o treino na Academia, com uma sessão de vídeo sobre o time adversário. Em seguida, dividiu duas equipes e comandou uma atividade tática de posicionamento e situações de jogo.

Por conta da situação confortável na tabela de classificação, somada à quantidade de partidas consecutivas na temporada, Abel Ferreira deve mesclar o time na Libertadores. Dessa forma, é provável que atletas que têm jogado menos por conta de lesão, como Murilo, Mayke, Marcos Rocha, Maurício e Raphael Veiga, tenham chances entre os titulares. Por outro lado, Micael e Bruno Rodrigues seguem fora em transição física.

Veja possível escalação do Palmeiras

Assim, o Palmeiras pode ir a campo com a seguinte formação: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Fuchs e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Mauricio ou Veiga); Estêvão, Paulinho e Vitor Roque.

Ao site do clube, o meia Felipe Anderson falou sobre a expectativa do jogo e a busca pela liderança geral da fase de grupos da Libertadores.

“A liderança geral é um dos nossos objetivos para pensar jogo a jogo, preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo na Bolívia, então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estaremos diante da nossa torcida, em um lugar que nós gostamos de jogar, em que nos sentimos apoiados, na frente dos nossos torcedores. Nós iremos dar o nosso máximo e o nosso melhor para garantir mais essa vitória”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.