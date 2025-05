Ex-jogador lembra período turbulento em passagem pelo Flamengo: ???Humilhação???

O ex-meio-campista Diego Ribas relembrou um momento de turbulência em sua longa passagem pelo Flamengo. Em entrevista ao podcast do “ge”, o ex-jogador classificou com vexatório um protesto agressivo da torcida em 2018.

“Foi muito difícil aquele momento para mim, a véspera do jogo, passar por tudo aquilo. Se você for colocar em um pacote assim geral é uma humilhação gigantesca aquilo que o jogador passa. Imagina milhões de pessoas, câmera no teu rosto iluminando, pessoas jogando pipoca na tua cara, cuspindo, te agredindo. E lá do outro lado teu pai, tua mãe, teus filhos e tua esposa assistindo aquilo. Isso porque o goleiro defendeu o teu pênalti”, relatou o ex-atleta.

Posteriormente, Diego Ribas demonstrou personalidade ao explicar como interveio para evitar que tal situação interferisse em sua saúde mental

“Se formos parar para pensar, é um pouco bizarro, é uma vergonha. Eu também tenho vergonha disso sendo brasileiro, mas nunca será esse tipo de atitude que vai me parar. Quem vai dizer até onde eu vou ou não vou, sou eu. Então, pode protestar, pode levar caixão como fizeram algumas vezes, pode ameaçar me agredir. Se eu quero ficar aqui e eu acho que vou ser campeão, eu vou ser o cara que vou dizer até onde eu vou”, justificou o ex-jogador.

Passagem emblemática pelo Flamengo

O ex-meio-campista defendeu o Flamengo por sete anos e sua passagem foi vitoriosa, já que conquistou 12 títulos. No caso, o bicampeonato da Libertadores, além de dois Campeonatos Brasileiros e da Supercopa do Brasil.

Ele também venceu uma vez a Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, assim como o tetracampeonato carioca. A chegada de Diego Ribas em 2016 também foi marcante, pois foi o segundo grande jogador contratado no processo de reestruturação da equipe carioca. O primeiro foi Guerrero, que chegou um ano antes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook