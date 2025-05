Awoniyi é colocado em coma induzido após choque com trave em jogo da Premier League

Choque com a trave aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, em lance que acabou sendo anulado por impedimento - (crédito: Foto: Ed Sykes/Getty Images)

Taiwo Awoniyi precisou passar por uma cirurgia de emergência na última terça-feira (12), dias depois de um forte choque com a trave durante o empate entre Nottingham Forest e Leicester, no último domingo (11), pela Premier League. A lesão teve tanta gravidade que os médicos colocaram o atacante de 27 anos em coma induzido após o procedimento.

A informação foi divulgada pelo ‘Daily Mail’, que destacou a gravidade do caso e afirmou que a vida do jogador chegou a estar em risco.

O choque com a trave aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, em um lance que acabou sendo anulado por impedimento. Mesmo assim, após atendimento médico, Awoniyi seguiu em campo. Pouco depois, aos 46, o técnico Nuno Espírito Santo fez sua última substituição, colocando Jota Silva no lugar de Elliot Anderson.

A situação gerou polêmica e virou motivo de discussão entre o técnico português e Evangelos Marinakis, dono do clube, o que causou críticas e exigiu explicações posteriores.

Além disso, segundo a Sky Sports e a BBC, não há sinais de que o estado de Awoniyi seja mais grave no momento. As emissoras explicam que o coma induzido acabou sendo utilizado para limitar os movimentos do jogador e estabilizar sua frequência cardíaca. De acordo com a imprensa inglesa, o atacante sofreu uma ruptura intestinal por causa do impacto com a trave.

