Dirigentes da CBF vão para a Espanha debater convocação e comissão de Ancelotti

Nesta quarta-feira (18), os dirigentes da CBF viajaram e já estão se encontram em Madrid, capital da Espanha, para se encontrar com o técnico Carlo Ancelotti, novo comandante da Seleção Brasileira. Juan e Rodrigo Caetano chegaram ao local às 13h40 (horário 8h40 de Brasília).

No entanto, nenhum dos dirigentes concedeu entrevista. O encontro com Ancelotti ocorrerá nesta quinta-feira, já que o italiano ainda comanda o Real Madrid nas rodadas finais do Campeonato Espanhol. Durante a reunião, eles debaterão a convocação — a primeira sob nova direção — e a logística para os jogos contra o Equador, no dia 5 de junho, em Guayaquil, e contra o Paraguai, em São Paulo, no dia 10.

VEJA: Ancelotti se despede do Real Madrid e confirma acerto com a Seleção Brasileira

Primeiro, Ancelotti deve definir uma pré-lista, que geralmente conta com 50 nomes. Em seguida, ele apresentará a lista definitiva com os 23 jogadores que disputarão as partidas. Além disso, os dirigentes discutirão a formação da comissão técnica, já que o treinador pediu a inclusão de um ex-jogador brasileiro em sua equipe. Kaká, que trabalhou com Ancelotti no Milan no início dos anos 2000, surge como o favorito.

Comissão de Ancelotti

No entanto, alguns nomes já estão confirmados na equipe de Ancelotti. Seu filho, Davide Ancelotti, e o italiano Francesco Mauri continuarão como auxiliares. Mino Fulco, genro do técnico, também deve integrar o time, assim como Simone Montanaro, analista de desempenho de 52 anos, que acompanha Carlo desde o período em que comandou o Napoli, da Itália.

