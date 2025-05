Cuiabá marca no fim, sai da zona do rebaixamento, e tira o Santos do G8 do Brasileirão Sub-20

O Santos perdeu a chance de entrar no G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao levar um gol nos acréscimos e ficar no empate em 2 a 2 com o Cuiabá, no CT Manoel Dresch, nesta quarta-feira (14), pela décima rodada da competição. O gol premiou o Dourado, que criou inúmeras chances, principalmente na etapa inicial. David e Guilherme Mansano marcaram para os anfitriões, com Matheus Xavier e Lucas Meirelles deixando tudo igual para o Peixe.

Com o resultado fora de casa, o Santos está na décima colocação, agora com 14 pontos. O Cuiabá, por sua vez, deixa a zona do rebaixamento e sobe para 16ª posição, com nove.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), pelo Brasileirão Sub-20. O Cuiabá visita o América-MG, enquanto o Santos recebe o Vasco no CT Rei Pelé.

O Cuiabá dominou praticamente todas as ações do primeiro tempo no CT Manoel Dresch. Nos primeiros minutos, David perdeu duas boas chances. O Santos, por sua vez, tentava responder adiantando a marcação e, assim, conseguiu uma chance com Rodrigo Cezar, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.

Cuiabá abre o placar, mas cede a igualdade ao Santos

No entanto, os donos da casa seguiam melhor. Índio acertou a trave, Dyego perdeu duas boas oportunidades. De tanto pressionar, o Dourado abriu o placar. Alessandro cruzou na medida e David marcou de cabeça aos 24 minutos. E poderia ter saído mais gols devido a tantas chances desperdiçadas. Aos 36, veio a ducha de água fria, quando João Alencar cruzou para Matheus Xavier empatar para o Santos.

Na segunda etapa, o duelo estava mais equilibrado. O Peixe assustou com Enzo Boer logo no início. Aos 21, a equipe da Baixada virou o marcador com Lucas Meirelles. A partir do segundo gol, o Santos controlou as ações até os acréscimos, quando o Dourado voltou a empatar o jogo. Abrão tocou para Guilherme Mansano, que bateu de trivela no canto do goleiro

