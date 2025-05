Real Madrid se movimenta no mercado e acerta com defensor, afirma jornal

O Real Madrid vai reformular seu elenco para a próxima temporada. Segundo informações da imprensa espanhola, o clube já fechou com o primeiro reforço: o talentoso e jovem defensor Dean Huijsen, do Bournemouth, da Inglaterra. Nascido na Holanda, ele escolheu defender a seleção da Espanha no nível profissional.

Ainda conforme a imprensa da Espanha, o Real Madrid pagará cerca de 59 milhões de euros (R$ 372 milhões na conversão atual) pelo zagueiro. O clube espanhol e o Bournemouth já iniciaram a troca de documentos. O Real Madrid pretende contar com Dean para o Mundial de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos, entre junho e julho.

VEJA: Rodrygo nega rumores sobre saída do Real Madrid: ‘Deixem de criar coisas’

Aos 20 anos, Dean estreou pela Fúria na última Data Fifa, em março deste ano. No entanto, sua decisão de defender a Espanha ainda gera dúvidas, apesar de Huijsen viver no país desde os cinco anos, quando seu pai, Donny Huijsen – promessa do Ajax que não teve uma carreira de sucesso como jogador – se mudou para Marbella.

“Eu não tinha um passaporte espanhol no início, mas, quando surgiu a oportunidade de obter a cidadania rapidamente, tomei a decisão. A Espanha é minha casa. Vivi toda a minha vida aqui e fiz tudo relacionado ao futebol no país. Meus amigos de infância são espanhóis”, explicou o zagueiro.

Zagueiros do Real Madrid

Sem Ancelotti, que assumirá a Seleção Brasileira, o Real Madrid aguarda a chegada de Xabi Alonso. Atualmente, o elenco conta com os seguintes defensores: Éder Militão, Asensio, Rüdiger, Alaba, Vallejo e Jacobo Ramón.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.