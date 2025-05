Osasuna x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nesta reta final do Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira (15), Osasuna e Atlético de Madrid se enfrentam às 14h (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada de LaLiga. A bola rola no Estádio El Sadar, em Pamplona, e coloca frente a frente duas equipes que querem encerrar a temporada com o pé direito, na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Osasuna

Em uma temporada de altos e baixos, o Osasuna precisa se recuperar e vencer os últimos compromissos no Campeonato Espanhol para sonhar com uma vaga nas próximas competições europeias. O time começou esta 36ª rodada na 11ª posição, com 45 pontos, somente dois a menos que o Rayo Vallecano, que abre o G-8 da LaLiga.

No entanto, o Osasuna não vence há duas rodadas no Campeonato Espanhol. Ou seja, a equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias para seguir com chances de classificação.

A única baixa para o técnico Vicente Moreno fica por conta de Jon Moncayola, lesionado.

Como chega o Atlético de Madrid

Por outro lado, o Atlético chega embalado e aposta na grande fase do artilheiro Sorloth, que marcou quatro gols no último jogo, para conquistar mais três pontos nesta 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Dessa forma, os Colchoneros estão na terceira posição, com 70 pontos, e tentam encurtar a distância para o vice-líder Real Madrid, com 75.

O time vem de uma vitória por 4 a 0 sobre a Real Sociedad, com quatro gols de Sorloth

Além disso, a boa notícia para os Colchoneros é que o técnico Diego Simeone não enfrenta problemas no elenco e poderá entrar em campo com força máxima nesta quinta-feira.

Osasuna x Atlético de Madrid

36ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quinta-feira, 15/05/2025, às 14h (de Brasília).

Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (ESP).

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Torró, Ibañez; García, Oroz, Zaragoza e Budimir. Técnico: Vicente Moreno.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Javi Galán; Rodrigo de Paul, Koke, Giuliano Simeone, Pablo Barrios; Sorloth e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

Árbitro: Mario Melero López (ESP).

