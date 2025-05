Canobbio, do Fluminense, deixa campo após choque com goleiro do Unión Española

Além dos desfalques, o Fluminense ganhou um problema logo aos seis minutos, no Maracanã. O atacante Canobbio se chocou de cabeça com o goleiro do Union Espanola, em partida pela quinta rodada do grupo F da Sul-Americana.

O lance aconteceu da seguinte maneira. Samuel Xavier lançou o uruguaio, que tentou alcançar a bola, mas se chocou com o goleiro Torgnascioli. Os dois foram atendidos imediatamente. O arqueiro da equipe chilena seguiu no jogo, mas o atacante deu lugar a Keno.

Canobbio saiu de maca, mas logo na saída de campo se levantou e conversou com os médicos do Fluminense. O uruguaio também estava com a mão no rosto, aparentemente com um pequeno afundamento do lado esquerdo. Em seguida foi para o vestiário.

Com sete pontos e na segunda colocação do Grupo F, o Tricolor, assim, precisa da vitória para decidir a primeira colocação da chave na última rodada contra o Once Caldas, no Maracanã.

