Embalado, Cerrado recebe o líder Sampaio Corrêa pela LBF

De um lado, o estreante, do outro, o segundo maior campeão do torneio. Esse é o cenário para o confronto desta quinta-feira (15/5), às 20h30, no Nilson Nelson, quando o Cerrado recebe o Sampaio Corrêa pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Desbravando o torneio pela primeira vez, o time candango terá pela frente o líder da temporada e um modelo a ser seguido sobre como chegar com o pé direito na LBF. ESPN e Disney+ transmitem.

Um dos caçulas do basquete nacional, o Cerrado ainda está buscando o próprio espaço no feminino e mira chegar nos playoffs. No momento, os representantes do DF estão na 8ª colocação, a última dentro da zona de classificação, com cinco vitórias e oito derrotas. Do outro lado, o Sampaio ocupa a liderança isolada, graças aos 11 triunfos em 12 jogos.

No entanto, antes da hegemonia na modalidade, o time do Maranhão também teve que dar os primeiros passos. Investindo alto na bola laranja, o Tubarão estreou em 2015/16 e terminou com título. Desde então, são outros três troféus de campeão e sempre terminando entre os quatro melhores do país.

“Eles são uma equipe muito tradicional na competição. Montaram um elenco com objetivo de ser campeão e sempre esteve nas últimas decisões, com meninas que costumam ser convocadas para a seleção. Então é uma qualidade muito alta. Nós, como estreantes, temos nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Estamos crescendo ao longo da competição, exigindo das jogadoras o que viemos desenvolvendo nos treinos, e nossa preocupação é consolidar nosso jogo”, disse o técnico Alan Monteiro.

“Por isso, esperamos fazer uma boa apresentação contra o Sampaio, mas pensando nas nossas coisas, no que nós estamos desenvolvendo. Queremos a consolidação do que estamos trabalhando para ter um bom desempenho no jogo”, acrescentou.

Apesar do páreo duro, o momento é bom para o Cerrado. A equipe chega de duas vitórias consecutivas para turbinar a sequência de jogos em casa e tentar ter mais tranquilidade na tabela.

Enquanto isso, o elenco do Tubarão, que já é recheado de talento, ainda ganhou dois reforços. Com passagens na seleção brasileira, a ala-pivô Thayná Silva e a pivô Letícia Josefino chegaram para completar o plantel do técnico David Pelosini após encerrarem a temporada no basquete europeu. Thayná, inclusive, ostenta no currículo dois prêmios de jogadora mais valiosa (MVP) da LBF.

“Vai ser um jogo extremamente difícil. O Sampaio com certeza é um dos candidatos ao título e somou duas jogadoras que vieram para qualificar ainda mais, mas nosso plantel também é bom. Fizemos jogos seguidos em que conseguimos encaixar melhor o ataque e a defesa, colocar mais intensidade do que tivemos em outros jogos, principalmente no jogo do primeiro turno, em São Luís, mas era outra situação para nós. Temos que pensar em vitória, porque ganhar nos coloca em uma situação melhor na tabela, então temos que ir para cima, independente de ser candidato ao título”, compartilhou a ala Tati Pacheco.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia, além da promoção de quatro entradas por R$ 10 cada. Também será feita venda na bilheteria do ginásio antes do jogo.