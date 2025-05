Fluminense despacha a zebra Unión Española

Após um primeiro tempo em que foi mal, perdeu pênalti e levou a torcida a vaiar o time, o Fluminense foi eficaz na etapa final e venceu o Unión Española. Keno e Samuel Xavier definiram o 2 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (15/5), pela 5ª rodada do Grupo F da Sul-Americana. O jogo teve público pequeno pela importância da partida. Afinal, apenas 15.929 compareceram.

A vitória foi essencial para o Tricolor, que subiu provisoriamente para o 1º lugar do grupo, com dez pontos. Mas o Once Caldas, que tem nove, pode reassumir a ponta se vencer o San José (quatro pontos) nesta quinta-feira, em casa. O Unión, com dois pontos, está eliminado. Na última rodada, o Flu recebe o Once Caldas e decide se vai direto às oitavas ou se termina em 2º e joga uma repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores.

Canobbio sai com seis minutos

O Fluminense perdeu Canobbio logo aos seis minutos. Em um lançamento em profundidade, ele se chocou com o goleiro Tognascioli. Os dois caíram, mas o Tricolor levou a pior: o atacante saiu de campo seguindo o protocolo de concussão e, pelas imagens, foi possível observar um pequeno afundamento no lado esquerdo do rosto. Keno entrou em seu lugar.

Fluminense perde pênalti. E tome vaia

Durante o primeiro tempo, o Tricolor tentou fazer valer sua maior qualidade técnica. Apesar de quase sofrer um gol em chute de fora da área de Aránguiz — que obrigou Fábio a uma grande defesa — o time teve várias chances. Everaldo (duas vezes) e Keno desperdiçaram boas oportunidades.

Aos 30, a melhor chance. Árias recebeu de Ganso na área e foi derrubado por um defensor adversário. O árbitro inicialmente mandou seguir, mas o VAR chamou para revisão. Além de confirmar o pênalti, o juiz expulsou o jogador chileno. Everaldo cobrou, mas o goleiro Tognascioli defendeu. No rebote, o atacante tentou novamente, e o goleiro fez outra defesa, à queima-roupa. Na terceira tentativa, Samuel Xavier finalizou, mas a zaga conseguiu afastar.

O Tricolor seguiu pressionando, quase sempre com Samuel Xavier e Árias pela direita. No entanto, com Everaldo apagado, faltava finalização e efetividade nas conclusões a gol. E aos 42, Fuentes cobrou escanteio pela esquerda, Everaldo cabeceou e Tognascioli voltou fazer grande defesa. E assim, o Flu foi para o intervalo sob vaias.

Vitória vem no 2º tempo

Mal começou a etapa final e o Flu furou a retranca. Árias fez mais uma boa jogada triangulando com Samuel Xavier e cruzou na cabeça de Keno, que abriu o placar. Pouco depois, em jogada com Árias, Keno quase ampliou. O jogo seguiu com o Flu mandando em campo, Everaldo perdendo gol, mas o time conseguindo ampliar aos 31 quando Samuel Xavier pegou a sobra de um chute de Martinelli para fechar o jogo em 2 a 0. O curioso foi que após o fim da partida se viu um misto de vaias e aplausos.

FLUMINENSE 2X0 UNIÓN ESPAÑOLA (CHI)

Sul-Americana – Grupo F – 5ª Rodada

Data: 14/5/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 15.929

Público pagante: 14.437

Renda: R$ 393.447,50

Gols: Keno, 2’/2ºT (1-0); Samuel Xavier, 31’/2ºT (2-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Hércules, 38’/2ºT), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso (Serna, 25’/2ºT); Canobbio (Keno, 6’/1ºT e, depois, Lezcano,38’/2ºT), Arias e Everaldo (Isaque, 38’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

UNIÓN ESPAÑOLA: Torgnascioli; Simón Ramírez, Valentín Vidal, Díaz e Norambuena; Ignacio Núñez, Jáuregui Ariel Uribe (Espinoza, 27’/2ºT) e Ovelar (Naranjo, 37’/2ºT); Matías Suárez (Jeraldino, 21’/2ºT) e Aránguiz (Vásquez, 37’/2ºT). Técnico: Jose Luis Sierra.

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistentes: Maximiliano del Yesso (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Pablo Dovalo (ARG)

Cartões Amarelos: Keno (FLU); Vidal, Naranjo, Jeraldino (UNI)

Cartões Vermelhos: Ignácio Núñez (UNI, 30’/1ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.