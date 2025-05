Arias defende Everaldo após pênalti perdido: ‘Faz parte do futebol’

O Fluminense venceu o Unión Española por 2 a 0 nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Com gols de Keno e Samuel Xavier, o Tricolor carioca subiu provisoriamente para a primeira colocação do Grupo F, com dez pontos.

Porém, no primeiro tempo da partida, o clima ficou tenso no estádio. O atacante Everaldo desperdiçou uma cobrança de pênalti e, no rebote da defesa do goleiro, também não balançou as redes. Assim, a torcida pegou no pé do jogador. E com o placar sem gols na primeira etapa, a equipe foi para o vestiário sob vaias.

Arias, então, defendeu o atleta após a partida. Perguntado sobre o motivo de não ter batido o pênalti, o camisa 21 explicou que Everaldo também é um cobrador e que a decisão foi em conjunto.

”O Everaldo também é um cobrador de pênalti. Nós temos vários batedores e eu sou um deles. O Everaldo vem treinando e ganhando confiança para bater. Foi uma decisão em conjunto, a gente decidiu que ele era o indicado para bater e errou. Faz parte do futebol. Não quer dizer que se eu batesse, eu faria o gol. Eu também poderia errar”, disse em entrevista à ESPN.

Análise da partida

O jogador colombiano também analisou o resultado e a situação do time carioca no grupo. Para ele, a equipe não fez um bom jogo no primeiro tempo, mas com o gol relâmpago na segunda etapa, evoluiu.

”Sabemos que era importante vencer hoje para chegar com possibilidade de brigar pela primeira vaga contra o Once Caldas. Hoje foi um primeiro tempo difícil. Acho que não fizemos um bom jogo, mas no segundo conseguimos fazer um gol logo cedo e isso ajudou muito. A gente está no caminho. Falta coisa para melhorar. Não podemos tampar o sol com um dedo, mas conseguimos a vitória que era importante”, concluiu Arias.

