Renato Gaúcho destaca conversa no intervalo: ‘Voltaram com outra atitude’

O Fluminense superou o Unión Española por 2 a 0 nesta quarta-feira (14), no Maracanã, em partida válida pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Os gols de Keno e Samuel Xavier garantiram a vitória e colocaram, de forma provisória, o Tricolor na liderança do Grupo F, agora com dez pontos.

Após a partida, o técnico Renato Gaúcho analisou o resultado. Segundo o comandante, a equipe não fez um bom primeiro tempo, mas após conversa no intervalo, os jogadores voltaram mais tranquilos e com mais paciência para concluir as jogadas.

“A gente controlou o jogo desde o início. Não fizemos um grande primeiro tempo. Mas nós conversamos bastante no intervalo, acima de tudo passei muita tranquilidade para eles. Voltaram com outra atitude. Conseguimos fazer o primeiro gol, depois o segundo”, analisou.

“Nós estávamos criando algumas situações, mas eu acho que o que deu de errado, que não nos favoreceu no primeiro tempo, foi que a gente se precipitou demais. A gente queria decidir o jogo, decidir a jogada, decidir o passe, decidir o cruzamento, o chute, tudo muito rápido. Então no segundo tempo a gente teve um pouquinho mais de paciência, trabalhamos um pouquinho mais a bola e aí os gols aconteceram naturalmente”, concluiu Renato Gaúcho.

Batida de pênalti desperdiçada

No primeiro tempo da partida, Everaldo desperdiçou uma cobrança de pênalti e, no rebote da defesa do goleiro, também não balançou as redes. Assim, a torcida pegou no pé do jogador com vaias. Renato Gaúcho, então, explicou que dá autonomia para os jogadores escolherem o batedor entre eles.

“Eu tenho três, quatro batedores, eles treinam todos os dias. Então na hora da preleção, não adianta falar “só fulano que bate”. Porque às vezes o jogador não está naquele dia, ele não está com aquela confiança necessária. Como tenho três ou quatro batedores, eu falo pra eles: “você sai de lado, conversem entre vocês e vocês vão dentro do campo e tomem a decisão””, explicou.

“Não adianta muitas vezes eu falar para fulano bater o pênalti e como eu falei, daqui a pouco, ele não está naquele dia, não está com aquela confiança necessária pra bater. Mas como ele é o batedor, ele vai lá, pode bater e fazer, como ele pode errar. Então no momento que o jogador se sente seguro, com confiança lá dentro do campo, entre esses três, quatro, eles tomam a decisão entre eles. O cara vai lá e bate. Eles treinam todos os dias”, prosseguiu.

O treinador ainda defendeu o atacante: “Não foi o primeiro jogador que errou o pênalti. Não vai ser o último. Acontece, ele não errou de propósito. Ele tentou fazer, infelizmente o goleiro foi mais feliz do que ele”, finalizou Renato Gaúcho.

