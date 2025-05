Tensão Pré-Mundial! Brasileiros se destacam em busca por ingressos

Copa do Mundo de Clubes começa no dia 14/6 - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

A um mês da Copa do Mundo de Clubes, também chamado de Mundial, o Brasil se destaca na busca por ingressos. Afinal, de acordo com dados da Fifa, o país é o segundo com mais ingressos comprados para as partidas. Os EUA, país-sede, lideram.

Vale lembrar ainda que o Brasil é o único país a ter quatro dos 32 representantes no Mundial. Afinal, Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024) se classificaram por conquistarem as últimas quatro edições da Taça Libertadores da América.

A torcida do Flamengo, aliás, comprou milhares de ingressos para a partida contra o Chelsea, no dia 20/6. Este é o terceiro jogo com mais ingressos vendidos até aqui. A Fifa, vale lembrar, não diulgou o número exato.

Depois, aparecem Argentina, México e Canadá na lista de países com mais compradores. Argentina, vale lembrar, terá o Boca Juniors e o River Plate na competição. Juntos, somam cerca de 72% da torcida local. O país tem uma comunidade gigantesca na Flórida, onde o Boca fará seus dois primeiros jogos, contra o Benfica e o Bayern de Munique, nos dias 16 e 20/6. Esses, aliás, são os que têm maior procura de ingressos até aqui.

O México terá entre dois e 3 representantes (Monterrey e Pachuca confirmados, enquanto o América ainda disputa uma vaga para entrar no grupo do Flamengo). O México, vale lembrar, é um país vizinho aos EUA, assim como o Canadá. Mesmo com a logística privilegiada, eles ainda estão atrás do Brasil na busca por ingressos.

