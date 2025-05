Ceni projeta decisão contra o Inter e mantém confiança na classificação do Bahia

Rogério Ceni, técnico do Bahia - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia perdeu por 1 a 0 para o Atlético Nacional nesta quarta-feira (14), em Medellín, e adiou a chance de garantir vaga nas oitavas da Libertadores. Com o resultado, caiu para a segunda posição do Grupo F, com sete pontos, e decidirá a classificação na última rodada contra o Internacional.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni analisou o desempenho da equipe e projetou o confronto decisivo que se aproxima. O comandante destacou o tamanho da partida, mas garantiu que a equipe seguirá jogando de forma competitiva.

“Nós temos que jogar como a gente sempre tentou. Fomos lá contra o Palmeiras, sofremos bastante, porque as equipes que a gente enfrenta, pelas competições que jogamos, também têm qualidade. Talvez o pecado nosso fosse a derrota para o Nacional em casa, os últimos 30 minutos. Foram os 30 minutos que não jogamos bem na competição”, iniciou.

“Hoje enfrentamos uma equipe que sempre traz dificuldades para quem vem aqui. Contra o Inter, vamos continuar com a nossa maneira de jogo. Ele foram competitivos contra nós jogando em Salvador. Precisamos também ser competitivos contra o Inter e aproveitar melhor as oportunidades, tentar fazer o gol porque são todos jogos grandes, difíceis”, concluiu o treinador.

Chances de classificação do Bahia

Apesar de não ter conquistado a vaga antecipadamente nesta quarta-feira e, portanto, ter dificultado o caminho para as oitavas de final, Rogério Ceni ainda acredita na classificação do Bahia. Além disso, citou exemplos de superação da equipe nos últimos anos.

”Não estávamos tão acostumados com a competição, mas temos chances, possibilidades, e vamos até o último… O Bahia não desistiu em 2023, contra o Atlético-MG, não desistiu em 2024, quando precisava da vitória na última rodada para garantir a vaga para a Libertadores. Atravessou as fases de pré-Libertadores sempre fazendo bons jogos. Os primeiros minutos que jogamos mal foram contra o Nacional. E hoje foi um jogo equilibrado, difícil. Fizemos o possível, mas não foi suficiente para (vencer)”, comentou Ceni.

