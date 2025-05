Joia da base brilha, São Paulo empata com Libertad e se classifica na Libertadores

São Paulo jogou com um a menos ao longo da maior parte do jogo - (crédito: Foto: Divulgação/Libertad)

O São Paulo está na próxima fase da Libertadores! Na noite desta quarta-feira (14), o Tricolor correu atrás e buscou o empate contra o Libertad, em 1 a 1. O Soberano teve Alisson expulso ainda na primeira etapa, saiu atrás, mas contou com a estrela do jovem Lucca, que estreou marcando o gol da classificação.

O Tricolor lidera o Grupo D com 11 pontos e já não pode ser alcançado pelo Alianza Lima, terceiro colocado. Já o Libertad é o segundo colocado, com oito pontos, e ainda briga pela primeira colocação.

Agora, o foco do São Paulo será o Grêmio, adversário pelo Brasileirão no próximo sábado (17), às 21h. O Tricolor encerra a participação na fase de grupos contra o Talleres, no dia 27, no Morumbis. Já o Libertad, no mesmo dia, recebe o Alianza Lima.

Tricolor fica com um a menos no começo do jogo

Em busca da classificação para as oitavas de final, o São Paulo começou o jogo indo para cima. A primeira oportunidade veio dos pés de Ferreira, que arriscou da entrada da área e parou em defesa de Morínigo. Entretanto, as coisas complicaram para o Tricolor aos 17′. Alisson acabou acertando um carrinho por cima, no tornozelo de Fernández, e recebeu o vermelho direto.

Mesmo com um a menos, o Tricolor conseguiu manter o volume de jogo e permaneceu mais com a bola. Entretanto, o Libertad encontrou os espaços e criou suas oportunidades. Na principal, Sanabria subiu após cobrança de escanteio e cabeceou tirando tinta da trave.

São Paulo sai atrás e consegue o empate nos pés de um estreante

O São Paulo seguiu em cima ao longo da segunda etapa. Mesmo com um a menos, o Tricolor teve a chance de abrir o placar com Ferreira, que saiu na cara do goleiro e mandou para fora. Depois, Marcos Antônio chutou de fora da área e tirou tinta da trave. Na melhor oportunidade, a bola sobrou para Alan Franco na pequena área, que acabou isolando.

Na primeira oportunidade clara na segunda etapa, o Libertad abriu o placar. Após cobrança de falta, Aguilar subiu sozinho no meio da área, tirou de Rafael e fez o primeiro. O São Paulo partiu para cima em busca do empate e contou com o brilho de um jovem. Lucca, que entrou na reta final, apareceu nos acréscimos. Com 17 anos, o ponta recebeu pela esquerda, tirou a marcação e bateu firme para marcar um golaço e garantir a classificação Tricolor.

SÃO PAULO 1 X 1 LIBERTAD

Libertadores – 5ª rodada do Grupo D

Data: 14/5/2025

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Gol: Aguilar, 28’/2ºT (0-1); Lucca, 45’/2ºT (1-1)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Luciano, 31’/2ºT), Ruan (Arboleda, intervalo), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar (Pablo Maia, 20’/2ºT); Ferreira (Ferraresi, 20’/2ºT), Lucas Ferreira (Lucca, 39’/2ºT) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

LIBERTAD: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Gutiérrez e Fretes (Melgarejo, 11’/2ºT); Álvaro Campuzano (Lucena, 48’/2ºT), Hernesto Caballero e Lucas Sanabria (Hugo Martínez, 11’/2ºT); Marcelo Fernández (Alcaraz, 21’/2ºT), Roque Santa Cruz (Aguilar, 21’/2ºT) e Matías Espinoza. Técnico: Sergio Aquino.

Árbitro: Carlos Bentancur (COL)

Auxiliares: John Galego (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões Amarelos: Lucca (SPFC); Caballero e Sanabria (LIB)

Cartão Vermelho: Alisson (SPFC)

