Vitória ganha do Cerro Largo e depende só de si na Sul-Americana

Pela quinta rodada do Grupo B da Sul-Americana, o Vitória obteve um valioso resultado positivo ao bater em Montevidéu, por 1 a 0, o Cerro Largo. Desse modo, a situação da chave tem a Universidad Católica de Quito isolado na ponta, com 11 pontos, enquanto a representação de Salvador saltou para a segunda posição, com seis unidades. Completam a classificação Defensa y Justicia e Cerro Largo, ambos com quatro pontos, onde os argentinos tem vantagem no saldo de gols.

Transpiração sem inspiração

Os dois times mostravam grande dificuldade em emendar sequências maiores na troca de passes. Especialmente, o time baiano, que tinha ampla vantagem quando o assunto era a posse de bola. Não por acaso, a primeira finalização que foi na direção de um dos gols, em batida de falta de Wellington Rato, saiu somente aos 28 minutos da etapa inicial.

Pressionou e furou o bloqueio

A única mudança nítida na partida que aconteceu em Montevidéu, do primeiro para o segundo tempo, se deu nos lados que os times ocupavam em campo. Isso porque, na prática, o Vitória seguia com mais controle da posse, mas tinha sérios problemas na criação de jogadas.

Somente na reta final, os comandados de Thiago Carpini conseguiram fazer uma pressão mais aguda, especialmente, após a entrada de Gustavo Mosquito. E, já com 38 minutos, Claudinho aproveitou a sobra na entrada da grande área e mandou no extremo canto esquerdo do goleiro Santilli. 1 a 0, placar final.

CERRO LARGO 0X1 VITÓRIA

Sul-Americana – 5ª rodada do Grupo B

Data: 14/5/2025

Local: Centenario, Montevidéu (URU)

Gols: Claudinho (38’/2°T)

CERRO LARGO: Santilli; Matias Mir (Bruno Hernández, 28’/2°T), Parada (Gianoli, 27’/2°T), Lucas Correa e Bonifazi; DiPippa, Bertocchi e Assis (Alan García, 12’/2°T), Añasco; Contrera e Peraza. Técnico: Luis Núñez

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho, 31’/1°T), Lucas Halter, Edu e Jamerson; Ricardo Ryller (Carlinhos, 17’/2°T), Ronald Lopes e Matheusinho; Wellington Rato (Erick, intervalo), Janderson (Fabri, intervalo) e Osvaldo (Gustavo Mosquito, intervalo). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Joel Alarcon (PER)

Auxiliares: Alberth Alarcon (PER) e Leonar Soto (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

Cartões Amarelos: Lucas Correa (CER); Claudinho (VIT)

Cartões Vermelhos:



