Gabigol marca no fim e Cruzeiro vence a 1ª na Sul-Americana

Um gol de Gabigol, aos 45 minutos do segundo tempo, fez o Cruzeiro vencer a sua primeira partida no Grupo F da Sul-Americana. O jogo foi no Mineirão, pela 5ª rodada (penúltima). Já eliminados, os cruzeirenses entraram com um mistão, saíram atrás — gol de Martínez —, mas viraram na etapa final com Bolasie e Gabi, que foi titular e fez a alegria dos 9.698 torcedores presentes.

Esta vitória tira o Cruzeiro da lanterna. Agora tem quatro pontos, contra três do Unión-ARG. Mas o Palestino tem o que lamentar. Afinal, parou nos nove pontos, em segundo lugar. Assim, já sabe que vai esperar um terceiro colocado da Libertadores para saber se irá para as oitavas de final da Sula ou não. Os equatorianos do Mushuc Runa, com 13 pontos, já asseguraram o primeiro lugar e vaga às oitavas. Na última rodada, que não altera o grupo, jogam Palestino x Mushuc Runa e Cruzeiro x Unión.

Palestino na frente no primeiro tempo

No primeiro tempo, o mistão do Cruzeiro mostrou coisas boas. O lateral-esquerdo Kauã Prates, por exemplo, chamou muita atenção pela qualidade no apoio e finalizações perigosas. Foram duas que quase resultaram em gol. Outro que deu conta do recado foi Kenji, sempre perigoso pela esquerda, apesar de um pouco afobado e de ter perdido a melhor chance do time. E Gabigol, muito participativo, buscou o jogo e arriscou dois chutes que levaram perigo.

Mas a Raposa também teve decepções. Christian foi uma negação na criação e, não por acaso, acabou sacado no intervalo. Outro foi Lautaro Díaz, sem cacoete para atuar como 9. Enfim, nada fazia.

O Palestino, por sua vez, foi eficaz. Teve 31% de posse, finalizou três vezes contra 15 da Raposa e foi para o intervalo com um escanteio contra 11 da equipe mineira. Mas foi para o vestiário com 1 a 0 no placar. O time buscou jogar muito pela esquerda e foi por ali, aos seis minutos, que veio o gol: cruzamento de Abrigo e cabeçada de Martínez, sem marcação. Com esse 1 a 0, o Palestino se fechou, e por isso a pressão cruzeirense até o fim do primeiro tempo foi em vão.

Virada do Cruzeiro com a assinatura de Gabigol

No segundo tempo, o Cruzeiro esteve mais ligado no ataque. A entrada de Bolasie no lugar de Lautaro Díaz melhorou a equipe, e foi Bolasie que, aos 24 minutos, escorou o cruzamento de William e deixou tudo igual. O Cruzeiro partiu para cima, o técnico Jardim colocou mais um atacante descansado, Dinenno, e, na pressão, o time chegou ao gol da vitória aos 45. Gabigol recebeu na entrada da área, chutou, a bola bateu na zaga e matou o goleiro Sebastián Pérez. Raposa 2 a 1.

CRUZEIRO 2X1 PALESTINO (CHI)

Copa Sul-Americana – 5ª rodada do Grupo E

Data: 14/5/2025

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público:9.698

Renda: R$ 191.490,00

Gols: Martínez, 6’/1º T (0-1); Bolasie, 24’/2ºT (1-1); Gabigol, 45’/2ºT (2-1)

CRUZEIRO: Léo Aragão; William, Jonathan Jesus, Villalba (Gamarra, Intervalo) e Kauã Prates; Lucas Romero (Rodriguinho, Intervalo), Murilo Rhikman, Christian (Wallace, Intervalo), Kenji (Dinenno, 25’/2ºT), Gabigol, Lautaro Díaz (Bolasie, 13’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

PALESTINO: Pérez; Espinoza, Meza, Suárez e Zúñiga; Fernández (Salgado Sánchez, 48’/2ºT)e Martínez; Abrigo (Árias, 21’/2ºT), Carrasco (Castro, 30’/2ºT) e Benítez (Parra, 20’/2ºT); Marabel. Técnico: Lucas Bovaglio

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Jesus Sanchez (PER) e Stephen Atoche (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Cartões amarelos:William, Kenji, Gabigol (CRU);Abrigo, Zuñiga, Abrigo (PAL)

