Gabigol: ‘Esta vitória valia muito para o Cruzeiro’

Mais uma vez decisivo para o Cruzeiro, Gabigol, ao fazer o gol da vitória do time sobre o Palestino aos 45 minutos da etapa final, chegou ao seu nono tento em 2025. É o artilheiro do time. No fim da partida, ele comentou que o jogo poderia não valer a classificação — o Cruzeiro já está eliminado da competição —, mas que era relevante sair com um resultado positivo.

“Pode não valer nada para o campeonato. Mas este jogo valia muito para a gente e para o torcedor que compareceu ao Mineirão (quase 10 mil). Vencer era importante, pois estamos em uma ótima sequência de vitórias”, disse Gabi, elogiando o comportamento do time que, mesmo com um mistão, conseguiu mais um bom resultado. Afinal, nos últimos seis jogos, o time ganhou cinco e empatou um.

Gabigol e o Cruzeiro x Atlético

Agora o Cruzeiro muda o foco para o jogo com o arquirrival Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. A torcida da Raposa está animada, e 50 mil ingressos já foram vendidos para o duelo de sábado à noite.

“Vamos curtir essa vitória sobre o Palestino um pouco. E começar a treinar para o clássico com calma”, disse Gabigol. Ele ainda não tem a confiança total de Leonardo Jardim (é o reserva de Kaio Jorge).Mas mostra contra o Palestino que segue decisivo — e jogando bem.

Raposa na Sula

Esta vitória por 2 a 1 sobre o Palestino tira o Cruzeiro da lanterna. Agora tem quatro pontos, contra três do Unión-ARG. Mas o Palestino tem o que lamentar. Afinal, parou nos nove pontos, em segundo lugar. Assim, já sabe que vai esperar um terceiro colocado da Libertadores para saber se irá para as oitavas de final da Sula ou não. Os equatorianos do Mushuc Runa, com 13 pontos, já asseguraram o primeiro lugar e vaga às oitavas. Na última rodada, que não altera o grupo, jogam Palestino x Mushuc Runa e Cruzeiro x Unión.

