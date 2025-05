Artur admite que Botafogo ‘sentou’ em vantagem contra o Estudiantes

Craque do Botafogo na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes (ARG), o atacante Artur reconheceu que o Alvinegro “sentou” na vantagem ao abrir 2 a 0 e ceder o empate. No entanto, o Glorioso conseguiu a vitória na reta final, com o próprio camisa 7.

“Estou muito feliz pelo gol, pelo empenho da equipe, que não desistiu em nenhum momento momento. Sofremos ali 2 a 0, achamos que estávamos controlado, mas futebol é isso. Eles empataram, mas uma noite de futebol que vai ficar marcada para toda nossa vida. Aos quarenta ali, quaraquaquá, faço um golaço aqui. Estou muito feliz, parabéns à torcida, foi uma festa maravilhosa, tinha tudo que dar certo hoje (quarta-feira)”, comentou Artur, em entrevista à “Rede Globo”.

Desse modo, o Glorioso respira mais aliviado e vai precisar de uma vitória simples sobre a Universidad de Chile na última rodada do Grupo A para avançar às oitavas de final. O jogo será na terça-feira (27), às 21h30, na casa alvinegra.

O time comandado por Renato Paiva chega aos mesmos nove pontos dos argentinos, mas segue em terceiro pelos critérios de desempate. A ‘La U’ lidera com dez somados. Mas em caso de triunfo na última rodada, o Botafogo superaria, portanto, os chilenos na classificação.

O Botafogo, porém, agora se prepara para encarar o Flamengo no próximo domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão. Savarino, Matheus Martins, Alexander Barboza e Bastos continuam no DM e dificilmente jogarão o clássico.

