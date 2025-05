Renato Paiva, do Botafogo, explica dedo do meio: ‘Brincadeira’

Após a vitória do Botafogo sobre o Estudiantes por 3 a 2, o técnico Renato Paiva deu a sua versão sobre uma imagem que circula na Internet: a dele mostrando o dedo do meio (um gesto muito ofensivo) em direção à torcida após o gol de Artur. O português, porém, se defende e destaca que o gesto foi uma brincadeira e direcionada à comissão técnica, que lhe sugeriu tirar o camisa 7.

“Antes de responder à tua pergunta, vou esclarecer aqui um tema que anda a circular na internet, um gesto que eu fiz. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina… Então, a história é a seguinte. Uma discussão entre a minha equipe técnica, tira o Artur, não tira o Artur, tira o Artur, não tira o Artur. E eu disse: não vou tirar o Artur. Ah, mas o Artur está em risco, desgastado… Não vou tirar o Artur. E quando o Artur faz o gol, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa, para o meu colega da equipe técnica. Isto fica bem claro”, comentou Paiva.

Inclusive, o comandante português afirmou que o seu histórico comportamental indica que ele não teria razões para ser ofensivo com alguém, principalmente com a própria torcida. Dessa forma, ele completou:

“Não há um gesto de desrespeito na minha carreira para qualquer elemento do jogo. Nenhum. Não há nenhum momento registrado da minha parte de desrespeito para elementos do jogo, apenas uma expulsão em 23 anos. No sub-17 do Benfica. Quem me conhece, sabe. Isso foi uma brincadeira porque era constantemente um pedido de tirar o Artur pela parte física, GPS. E eu tinha o feeling que não tinha de tirar porque era um dos melhores em campo. A defesa do Estudiantes estava completamente bagunçada. Quando sai o gol eu inclusive estou rindo”, acrescentou Paiva.

Desse modo, o Glorioso respira mais aliviado e vai precisar de uma vitória simples sobre a Universidad de Chile na última rodada do Grupo A para avançar às oitavas de final. O jogo será na terça-feira (27), às 21h30, na casa alvinegra.

O time comandado por Renato Paiva chega aos mesmos nove pontos dos argentinos, mas segue em terceiro pelos critérios de desempate. A ‘La U’ lidera com dez somados. Mas em caso de triunfo na última rodada, o Botafogo superaria, portanto, os chilenos na classificação.

O Botafogo, porém, agora se prepara para encarar o Flamengo no próximo domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão. Savarino, Matheus Martins, Alexander Barboza e Bastos continuam no DM e dificilmente jogarão o clássico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.