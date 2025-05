Zubeldía avalia dificuldades no empate do São Paulo e compara entrada de Lucca com jogada de truco

Zubeldía ainda não perdeu na Libertadores no comando do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo já garantiu sua vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (14), o Tricolor empatou com o Libertad por 1 a 1 no Morumbis, que foi o necessário para carimbar a vaga nas oitavas de final do torneio.

No entanto, o resultado veio com emoção, após ficar com um jogador a menos ao longo da partida e sair atrás no marcador. Para o treinador Luis Zubeldía, a partida teria sido mais tranquila se não houvesse a expulsão de Alisson. Além disso, o argentino avaliou que o time fez uma boa partida mesmo em meio às circunstâncias.

“Se não tivessem expulsado hoje um jogador, poderia ter sido mais tranquilo e poderíamos ter sido mais efetivos. Às vezes, errar um gol como o do Ferreirinha, é nervosismo. Aumenta responsabilidade. Mas, para concluir, gostei da postura da equipe. Fizemos um bom jogo com números, mais posse, chutes a gol com um a menos. Temos que seguir neste caminho. Agora é olhar se seguimos por esse caminho no Brasileirão e poderemos crescer como equipe”, afirmou.

Brilho de Lucca

O treinador acabou saindo com um grande trunfo na partida. Já na reta final da partida, Zubeldía deu a chance para o garoto Lucca fazer sua estreia pelo time principal. A aposta deu certo e a cria de Cotia marcou o gol do empate e da classificação do São Paulo. O argentino comparou a situação com um jogo de truco e descreveu o processo de observação do jogador.

“Sobre a entrada de Lucca, sabe jogar truco? Eu tinha três cartas. Na primeira carta não entrou, na segunda também não, na terceira carta colocamos ele. Vinha com bom antecedente, tinha de ganhar na última mão, e como em um jogo de truco ganhamos com ele. Já tinha tentado duas vezes, na terceira vencemos. O técnico vai tendo mensagens na semana de jogadores que não conhece muito. Lucca vinha de dois treinos muito bons e uma prática reduzida muito boa. E, em um jogo contra o Fluminense Sub-20 no Rio de Janeiro não foi tão bem. Conosco, estava muito bem. Vimos que poderia ser uma carta para usarmos num jogo”, destacou.

Permanência de jovens no São Paulo

Lucca é mais um jovem jogador que ganha destaque sob o comando de Zubeldía no São Paulo. Nesta semana, Lucas Ferreira renovou o seu contrato em meio à sondagem de outros clubes. O treinador comentou sobre este momento junto com os atletas que sobem da base, este momento de êxtase com seus brilhos em partidas essenciais e o histórico recente com gols inéditos.

“É muito difícil, um ponto muito importante. Não é normal que a gente fique falando de renovação de contrato, o mundo de hoje é assim. Imagine a cabeça do Lucas Ferreira nas últimas duas semanas. Se renova, se não renova, aumentos, salário, se vai à Europa, à Lua, a Marte. Eu tenho de lidar com essa situação. Hoje acontece aqui. Entrou Lucca. Amanhã é foto, Lucca aqui, Lucca lá, como se fosse Ribéry… Calma, quando falamos de jovens, calma. É o terceiro ou quarto jogador conosco que faz um primeiro gol. William, Ryan, Lucas Ferreira e Lucca. Isso não é normal. O sistema é assim, o mercado é assim. Depois joga mal um jogo. Eu, com 17 anos, era capitão do Lanús. Sei do que estou falando”, pontuou.

