Igor Jesus, do Botafogo: ‘Baixamos a guarda após abrir 2 a 0’

Igor Jesus marcou o segundo gol do Botafogo no 3 a 2 sobre o Estudiantes - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Assim como fez Artur, o atacante Igor Jesus valorizou a postura do Botafogo na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes, mas fez uma ressalva. Afinal, o Glorioso abriu 2 a 0 e cedeu o empate em cerca de 15 minutos. No entanto, Artur brilhou no finalzinho da partida e assegurou a vitória do Glorioso.

“Feliz pelo meu primeiro gol na Libertadores, espero que seja o primeiro de muitos. É dar toda a honra e glória para o Senhor, que me capacitou e vem me capacitando a cada dia. Acho que foi um jogo bastante emocionante, mas conseguimos conduzir da melhor forma. Depois que fizemos 2 a 0, baixamos um pouquinho a linha e é uma coisa que não pode acontecer. Espero que possamos trabalhar isso no decorrer da semana para que possamos fazer um bom jogo também no clássico (contra o Flamengo, domingo)”, comentou Igor Jesus em entrevista à “ESPN”.

Desse modo, o Glorioso respira mais aliviado e vai precisar de uma vitória simples sobre a Universidad de Chile na última rodada do Grupo A para avançar às oitavas de final. O jogo será na terça-feira (27), às 21h30, na casa alvinegra.

O time comandado por Renato Paiva chega aos mesmos nove pontos dos argentinos, mas segue em terceiro pelos critérios de desempate. A ‘La U’ lidera com dez somados. Mas em caso de triunfo na última rodada, o Botafogo superaria, portanto, os chilenos na classificação.

O Botafogo, porém, agora se prepara para encarar o Flamengo no próximo domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão. Savarino, Matheus Martins, Alexander Barboza e Bastos continuam no DM e dificilmente jogarão o clássico.

