Para fazer o Vasco reagir, Diniz terá que manter escrita histórica; entenda

Com a chegada de Fernando Diniz, o Vasco tenta reagir em seu pior momento na temporada. Assim, a equipe carioca não venceu nos últimos nove jogos e completou um mês sem sentir o gosto de triunfar em campo. O novo comandante, então, terá a tarefa de fazer o time se reencontrar e para isso precisa defender uma escrita histórica diante do Fortaleza.

Afinal, o Cruz-Maltino jamais perdeu, como mandante, para o seu próximo adversário na história do duelo, em qualquer campeonato. Nesse sentido, o próximo confronto entre as equipes está marcado para o sábado (17), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 9ª rodada da competição nacional.

No retrospecto geral, o Vasco soma doze partidas como mandante diante do Leão do Pici, com nove vitórias e três empates, mais de 8% de aproveitamento. O último deles, inclusive, aconteceu pela edição do ano passado do Brasileirão. Em campo, uma vitória por 2 a 0, com gols de Vegetti e Mateus Carvalho.

Recentemente, também em 2024, os times se enfrentaram pela Copa do Brasil, algo que culminou na eliminação do Tricolor. Depois do empate sem gols em solo cearense e no 3 a 3 na Colina Histórica, o time carioca avançou nos pênaltis, com destaque para o goleiro Léo Jardim nas cobranças.

Zona de rebaixamento e sequência em casa

Depois do revés, de virada, para o Vitória, em Salvador, o Cruz-Maltino entrou na zona de rebaixamento, com 7 pontos. Dessa forma, a irregularidade na temporada fez vítimas fora de campo. Dentre elas, o técnico Fábio Carille e o executivo de futebol Marcelo Sant’Anna, que foram demitidos de seus respectivos cargos.

Por fim, depois de uma sequência longe do Rio de Janeiro, os comandados de Fernando Diniz terão mais cinco partidas neste mês, todas no Rio de Janeiro, por três torneios diferentes. O time, portanto, jogará a cada três dias até a pausa da competição para a realização do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Histórico do confronto no Rio de Janeiro

1 – Vasco 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão 1984

2 – Vasco 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão 1984

3 – Vasco 1 x 1 Fortaleza – Brasileirão 2003

4 – Vasco 0 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2005

5 – Vasco 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2006

6 – Vasco 2 x 1 Fortaleza – Série B 2009

7 – Vasco 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2019

8 – Vasco 0 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2020

9 – Vasco 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2023

10 – Vasco 3 x 3 Fortaleza – Copa do Brasil 2024

11 – Vasco 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2024

Fonte: O Gol

