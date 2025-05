Fluminense soma 20 jogos de invencibilidade no Maracanã em competições internacionais

O Fluminense bateu o Unión Española por 2 a 0, no Maracanã, e dormiu na liderança do Grupo F da Sul-Americana. A equipe, então, destacou a sua força como mandante ao vencer novamente no Maracanã. Agora, já soma 20 jogos de invencibilidade em seu estádio em competições internacionais.

Dessa forma, esta é a maior sequência invicta da história do Tricolor como mandante em competições da Conmebol. Entre elas, estão a Libertadores, Sul-Americana e Recopa. Assim, o último revés acontece em 2021, para o Junior Barranquilla, da Colômbia, na maior competição de clubes da entidade.

Desde então, o Fluminense soma o aproveitamento de 16 vitórias e quatro empates. Algo que culminou nos títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa no ano seguinte.

Com o triunfo, o time carioca agora torce para um tropeço do Once Caldas. Nesse sentido, a equipe colombiana encara o GV San José, nesta quinta-feira (15), às 23h (de Brasília) para tentar seguir na ponta. O Tricolor enfrenta este adversário pela última rodada da fase de grupos no dia 29, no Rio de Janeiro.

Por fim, antes disso, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão a tarefa de se recuperar no Campeonato Brasileiro. Além disso, irão medir forças com a Aparecidense, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, no Mané Garrincha, dia 21.

Invencibilidade internacional no Maracanã 1 – Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño – Libertadores 2021 – 03/08/21

2 – Fluminense 2 x 2 Barcelona SC – Libertadores 2021 – 12/08/21

3 – Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero – Sul-Americana 2022 – 06/04/22

4 – Fluminense 0 x 0 Unión Santa Fé – Sul-Americana 2022 – 26/04/22

5 – Fluminense 2 x 1 Junior Barranquilla – Sul-Americana 2022 – 04/05/22

6 – Fluminense 1 x 0 The Strongest – Libertadores 2023 – 18/04/23

7 – Fluminense 5 x 1 River Plate – Libertadores 2023 – 02/05/23

8 – Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal – Libertadores 2023 – 27/06/23

9 – Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors – Libertadores 2023 – 08/08/23

10 – Fluminense 2 x 0 Olimpia – Libertadores 2023 – 24/08/23 11 – Fluminense 2 x 2 Internacional – Libertadores 2023 – 27/09/23

12 – Fluminense 2 x 1 Boca Juniors – Libertadores 2023 – 04/11/23

13 – Fluminense 2 x 0 LDU – Recopa 2024 – 29/02/24

14 – Fluminense 2 x 1 Colo-Colo – Libertadores 2024 – 09/04/24

15 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño – Libertadores 2024 – 16/05/24

16 – Fluminense 3 x 2 Alianza Lima – Libertadores 2024 – 29/05/24

17 – Fluminense 2 x 1 Grêmio – Libertadores 2024 – 20/08/24

18- Fluminense 1 x 0 Atlético-MG – Libertadores 2024 – 18/09/24

19 – Fluminense 5 x 0 GV San José – Sul-Americana 2025 – 10/04/25

20 – Fluminense 2 x 0 Unión Española – Sul-Americana 2025 – 14/05/25