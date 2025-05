Torcedores do clube de Ronaldo são condenados à prisão por insultos racistas a Vini Jr

A Justiça da Espanha condenou cinco torcedores do Valladolid, time de Ronaldo Fenômeno, a um ano de prisão por proferirem ofensas racistas contra Vini Jr., do Real Madrid. O episódio ocorreu durante confronto do dia 30 de dezembro de 2022, no Estádio José Zorrilla, casa do clube espanhol, pela 15ª rodada da La Liga.

Além da reclusão, os condenados também deverão arcar com multas que variam entre 1.080 e 1.620 euros (entre R$ 6.822 e R$ 10.233). As partes — Ministério Público, as defesas e o representante legal do atleta — ainda acordaram que todos os envolvidos perderam, igualmente, o direito de exercer cargos públicos, bem como funções educativas, esportivas e recreativas por quatro anos.

A formalização presencial da sanção acontece no dia 21 de maio, no Tribunal de Valladolid. Posteriormente, será comunicada à Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte — responsável por processos administrativos relacionados ao caso.

Agressões verbais e impacto imediato

As ofensas se tornaram ainda mais intensas quando Vini celebrou um gol próximo à mureta que separava os torcedores do campo. Naquele instante, tornou-se alvo de xingamentos como “macaco de m****, “filho da p*** e “seu negro”. O caso repercutiu globalmente, e o atacante ganhou ainda mais destaque na luta contra o racismo no esporte.

As autoridades conseguiram identificar os autores com o auxílio de imagens e testemunhos à época. Os cinco torcedores prestaram depoimento, assumiram a responsabilidade pelos insultos e apresentaram pedidos formais de desculpas. O jogador brasileiro, que já havia sofrido outros episódios similares, não exigiu indenização financeira e autorizou seu representante a firmar o acordo com a promotoria.

Posicionamento de Vini Jr.

Ativo como de costume, o brasileiro sempre usa seu alcance para denunciar os recorrentes ataques que sofre. Neste caso, ele escreveu: “Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e La Liga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid. No final, minha culpa”.

A La Liga reagiu quase instantaneamente, e o presidente Javier Tebas classificou a publicação como “lamentável”. O mandatário rebateu a fala do brasileiro alegando que a entidade sempre colaborou com a luta antirracista.

Não se trata de um ataque isolado contra Vinicius Júnior. Aliás, muito pelo contrário. Em 2023, torcedores do Valencia receberam condenações similares por ofensas contra o brasileiro durante outro confronto da La Liga. O atacante também já virou boneco pendurado em ponte às vésperas de uma partida na Espanha.

Contexto do clube e importância do caso

O Real Valladolid pertence ao ex-jogador Ronaldo Nazário, que acumula mais este caso em sua conturbada gestão. Trata-se da condenação mais dura já registrada na história da Espanha relacionada a ofensas racistas em estádios de futebol. Caso este que, aliás, ocorre em meio aos debates sobre a necessidade de medidas mais rígidas contra a intolerância no esporte.

Como dito, a decisão marca um precedente jurídico importante. Afinal, embora outros casos tenham sido denunciados, poucos resultaram em condenações efetivas.

