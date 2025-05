Vasco segue na busca por investidores um ano após retomar controle da SAF

A parte associativa do Vasco completa, nesta quinta-feira (15) um ano desde que retomou o controle do futebol do clube, que estava nas mãos da 777 Partners. Desde então, a direção cruz-maltina segue na busca por investidores, porém o cenário segue de indefinições acerca do futuro.

No momento, o clube mantém conversas com interessados e troca documentos, visto que precisa ser assinado um NDA (acordo de confidencialidade). Por outro lado, a direção está bem próxima de concretizar o acordo com a G5 Partners para que ela mapeie o mercado atrás de propostas.

Um dos principais empecilhos para a venda do futebol tem sido a dívida do clube. No balanço financeiro, publicado no fim de abril, a quantia da SAF era de R$ 1,18 bilhão, algo que possa ter esfriado o interesse de outros investidores.

A busca pela recuperação judicial foi um caminho encontrado, assim como manter os salários em dia e seguir na primeira divisão do futebol brasileiro.

A Justiça irá analisar a liminar a 777 Partners na última semana de maio (dia 28). Mesmo assim, Pedrinho não enxerga que a batalha jurídica com a empresa seja um problema. Para ele, a parte associativa irá vencer na arbitragem da FGV sobre os contratos da empresa norte-americana.

Em abril, o Vasco pensou em ir à Europa para buscar investidores, entretanto os encontros presenciais não aconteceram em virtude da indisponibilidade de agenda dos interessados, segundo o portal “ge”.

Por fim, o caso mais notório foi do empresário grego Evangelos Marinakis, que também negocia parceria com o São Paulo. A negociação, no entanto, não teve avanços recentemente.

