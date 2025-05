Corinthians prepara time misto, mesmo com jogo decisivo na Sula

O Corinthians terá um jogo decisivo nesta quinta-feira (15). Afinal, o Timão encara o Racing-URU, às 19h (de Brasília), em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time precisa vencer para seguir com chances de avançar na competição continental, mas mesmo assim, o técnico Dorival Júnior deve escalar um time misto no Uruguai.

A provável formação tem nomes como Léo Maná, João Pedro Tchoca, Charles, Talles Magno e Héctor Hernández como titulares. O quinteto geralmente costuma ficar no banco de reservas, mas deve ganhar a oportunidade no Uruguai. Isso porque o treinador está preocupado com o lado físico dos jogadores, além do clássico no fim de semana.

Dorival já falou mais de uma vez sobre sua preocupação com a questão física. Ele vem realizando um cronograma para dar alguns dias de descanso em meio ao calendário apertado com as disputas de Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. E a importância da partida não muda o pensamento do treinador.

Logo em sua estreia, na Copa do Brasil, contra o Novorizontino, o treinador decidiu colocar Yuri Alberto, Raniele e André Carrillo no banco de reservas por controle de carga e preservação. Já Angileri e Matheuzinho já foram preservados em algumas partidas, mesmo de maior relevância.

Clássico é prioridade no Corinthians

Além disso, soma-se o clássico com o Santos, domingo (18), na Neo Química Arena. A equipe tem dez pontos ganhos no Brasileirão, está no meio de tabela e não quer deixar os líderes abrirem distância. Vencer o clássico é a prioridade do Timão.

Por fim, o Corinthians leva em consideração a fragilidade do adversário e, mesmo que não admita, acredita que pode vencer o Racing-URU, com um time misto. Os uruguaios perderam todas as partidas até aqui na Sul-Americana.

