Eduardo Domínguez prega tranquilidade no Estudiantes após derrota para o Botafogo

A sensação pelos lados do Estudiantes após a derrota contra o Botafogo, por 3 a 2, na Libertadores, foi de notória frustração. Principalmente, por conta da reação após estar perdendo por 2 a 0 e ver o tento do revés sair já aos 39 minutos do segundo tempo.

Entretanto, o técnico Eduardo Domínguez acalmou os ânimos na entrevista coletiva dada no Nilton Santos. Para ele, é importante ressaltar que o time argentino segue dependendo somente das próprias forças para buscar uma vaga nas oitavas de final do torneio continental. Além disso, Domínguez também ressaltou a dificuldade que ele e seus comandados já esperavam ao enfrentar o campeão vigente.

“Temos que ter tranquilidade para a sequência. Quando você está no grupo do último campeão, existe uma probabilidade de perder jogando como visitante. Ainda mais, em um jogo onde não fizemos um bom primeiro tempo. Reagimos no segundo e as mudanças deram uma reviravolta. De imediato, controlamos a situação e empatamos”, avaliou Eduardo Domínguez, acrescentando:

“(O Botafogo) É uma equipe campeã e que tem recursos. Temos que colocar isso no contexto e sinto que não perdemos uma oportunidade, porque sabíamos que ia ser difícil. Nos custou, sabendo a dificuldade que tínhamos, mas sempre buscamos finalizar no setor que estávamos. Melhoramos com as mudanças, mas não soubemos aproveitar.”

Com a vitória do Alvinegro, a Universidad de Chile segue como ponteira do Grupo A, com dez pontos. Porém, tendo Botafogo e Estudiantes logo atrás, com nove. Nesse sentido, o saldo de gols favorece os argentinos, os colocando em segundo, com a equipe brasileira em terceiro. Por fim, com apenas um ponto, o Carabobo está fora até mesmo da briga por vaga na sequência da Sul-Americana.

Outros jogos pela quinta rodada na fase de grupos da Libertadores

Deportivo Táchira 1 x 2 Central Córdoba

Sporting Cristal 0 x 1 Cerro Porteño

Fortaleza 0 x 0 Atlético Bucaramanga

Vélez Sarsfield 3 x 0 San Antonio Bulo Bulo

Atlético Nacional 1 x 0 Bahia

Peñarol 3 x 2 Olimpia

São Paulo 1 x 1 Libertad

Racing 4 x 0 Colo-Colo

Universitario 1 x 0 Barcelona de Guayaquil

15/05

19h

Palmeiras x Bolívar

Nacional x Internacional

Talleres x Alianza Lima

21h30

Flamengo x LDU

River Plate x Independiente del Valle

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.