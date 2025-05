Lucas pode voltar a jogar pelo São Paulo só depois da pausa para o Mundial

O São Paulo ganhou uma grande dor de cabeça ao ver Lucas Moura novamente reclamar de fortes dores no joelho. O camisa 7 passou por novos exames nesta quarta-feira (14/5), onde foi diagnosticado um estiramento da cápsula posterior do lado direito. O Tricolor, aliás, trabalha com o retorno do jogador para depois da pausa para o Super Mundial de Clubes.

Existia uma expectativa que ele jogasse contra o Libertad, nesta quarta-feira, pela Libertadores, mas as dores não deixaram. O São Paulo, por sua vez, não quer arriscar agravar a lesão e o jogador deve voltar a atuar em julho. Contudo, como teremos a pausa para o Mundial de Clubes, o camisa 7 vai retornar apenas após o término da competição.

Contudo, de acordo com o médico especialista em joelhos que atende os jogadores do clube do Morumbis, Moisés Cohen, Lucas precisará de cerca de três meses para zerar as dores no joelho direito.

A lesão dele não é tão grave, mas para a característica do atleta, jogo de explosão, de arranque, a região posterior é importante. Tanto que ele consegue correr e fazer uma série de movimentos normais, mas são determinados movimentos. Se fosse só para andar em linha reta, para uma pessoa normal que não fosse atleta de alto rendimento, não teria problema. Mas para jogar em alto nível, é fator limitante”, disse o médico, ao ”ge”.

Lucas tem temporada irregular no São Paulo

Lucas começou a temporada participando dos dois amistosos do São Paulo contra Cruzeiro e Flamengo, na Flórida, nos Estados Unidos. Por conta disso, perdeu a primeira partida do Paulistão, contra o Botafogo-SP. Sua estreia oficial em 2025 foi contra o Guarani, pelo Estadual. Depois ficou fora de mais dois embates por estar sendo preservado.

Contudo, na semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março, Lucas sofreu uma lesão no joelho direito, que o tirou de campo por 10 jogos. Durante o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o camisa 7 acabou substituído com muitas dores e desde então vem tratando a contusão.

O jogador só voltou a atuar no dia 2 de maio, contra o Fortaleza, pelo Brasileiro. Depois, mais 29 minutos contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Por precaução por causa do gramado sintético da Arena Barueri, Lucas acabou sendo preservado do clássico contra o Palmeiras, no fim de semana, e voltaria à lista de relacionados para enfrentar o Libertad. Contudo, voltou a reclamar de dores no joelho. Agora, ele corre para estar novamente à disposição de Zubeldía o mais rápido possível.

