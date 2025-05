Custo mensal de Neymar ao Santos seria de R$ 21 milhões

O portal ‘UOL‘ publicou, nesta quinta-feira (15), um verdadeiro dossiê sobre os termos que compõem o acordo da volta de Neymar ao Santos. Nesse sentido, os dados dão conta que o custo mensal do atacante ao clube da Vila Belmiro seria de R$ 21 milhões.

Na questão salarial, os termos do contrato mostram salário de R$ 4,1 milhões em carteira. Ou seja, sem a consideração de pontos que, habitualmente, incrementam o salário de atletas como direitos de imagem e ações de marketing. Desse modo, o projeto constituído pelo Santos para repatriar o atacante conta com uma série de gatilhos comerciais envolvendo a NR Sports, empresa que gerencia a carreira de Neymar.

Compromisso longevo

Nessas condições, os patrocinadores conseguidos após a chegada do jogador e os aumentos em acordos antigos tem divisão de 75% para a companhia gerida pelo pai e empresário do avante e 25% para o clube da Baixada Santista. Sendo que, mesmo em caso de não renovação entre as partes após o fim do contrato vigente, com validade até 30 de junho, uma cláusula prevê a manutenção dos percentuais até junho de 2026.

Ainda de acordo com o ‘UOL‘, a volta do jogador formado na base santista representou um notório crescimento de receita. Desde a confirmação, o Santos aumentou em R$ 66 milhões sua renda. Contudo, tendo grande fatia desse montante (R$ 49,5 milhões) destinado para a NR Sports diante dos termos previstos em contrato.

Independentemente dos ganhos obtidos com o retorno do filho pródigo, uma cláusula do acordo prevê que o Santos tenha de fazer um repasse mínimo de 15 milhões de dólares (R$ 84,1 milhões) a NR Sports até o dia 31 de julho.

Da grana aos ‘mimos’

Além do aspecto financeiro, Neymar conta com itens relacionados a “mordomias” previstas contratualmente. Como, por exemplo, viagens em classe executiva para convidados em jogos como visitante, hospedagem em hoteis cinco estrelas para Neymar e acompanhantes escolhidos pelo jogador e 20 ingressos garantidos. Nos jogos que acontecem na Vila Belmiro, três camarotes exclusivos, com espaço somado para 36 pessoas, ficam à disposição do atleta de 33 anos.

O veículo afirma ter procurado tanto o Santos como o entorno do jogador para se manifestarem sobre o assunto. Porém, as duas partes afirmaram que não vão se pronunciar devido a cláusula de confidencialidade que impede ambos de abordarem questões contratuais.

