Keno volta a aproveitar oportunidade no Fluminense: ‘Feliz por dar conta do recado’

Keno em ação com a camisa do Fluminense diante do Unión Española

Com apenas cinco minutos, no Maracanã, o Fluminense teve um problema para resolver diante do Unión Española. Afinal, Canobbio se chocou com o goleiro adversário e teve que deixar o campo logo no início da partida. Assim, o substituto foi Keno, que voltou a entrar bem e estufar a rede no triunfo por 2 a 0 pela Sul-Americana.

“A gente sabia que seria difícil. Começamos um pouco abaixo, mas fizemos um segundo tempo melhor, agredindo mais o adversário. Graças a Deus consegui fazer o gol para dar mais tranquilidade e sair com a vitória”, disse.

“Sempre tento apoiar os meus companheiros. Canobbio sempre vai contar com a gente. Fico triste pela situação dele, mas feliz por ter entrado e dado conta do recado. É como sempre diz o Renato, tem que sempre estar ligado para poder entrar e decidir o jogo”, acrescentou.

“A conversa foi para ajustar os detalhes. As vaias acontecem, ainda mais porque não fizemos um bom primeiro tempo. Temos que colocar a cabeça no lugar para melhorar mais e ganhar os jogos. O Mundial já está na porta e estamos em três competições diferentes”, concluiu.

Uruguaio se transformar em desfalque

O atacante Canobbio será desfalque no Fluminense por tempo indeterminado. Isso porque sofreu uma fratura na face no começo do jogo contra o Unión Española, nesta quarta-feira (14), pela Sul-Americana.

Ao ser levado para um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro, passou por exames e teve a confirmação da fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face. Assim, será submetido a uma cirurgia bocomaxilofacial.

”O atacante Agustín Canobbio sofreu uma fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face, e será submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial”, informou o Fluminense nas redes sociais.

