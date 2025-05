Botafogo inicia série de ações na homenagem aos 100 anos de Nilton Santos

Patch em homenagem a Nilton Santos, um dos maiores ídolos da história centenária do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo terá uma semana especial fora das quatro linhas. Afinal, Nilton Santos, um dos maiores ídolos da história do clube carioca, completaria 100 anos na próxima sexta-feira (16). Nesse sentido, o Alvinegro deu início a uma série de ações que exaltam o eterno camisa 6.

Entre eles, estão novos produtos licenciados, conteúdos em redes sociais, Botafogo TV e inserções no uniforme. A primeira delas, então, aconteceu no triunfo por 3 a 2 sobre o Estudiantes, no estádio que dá nome ao lendário ídolo.

Isso porque o Glorioso entrou em campo com flâmula, patch e braçadeira de capitão que fazem referência aos 100 anos do eterno Enciclopédia. Além disso, o Departamento de Branding prepara uma série de lançamentos para compartilhar a celebração com os torcedores e exaltar os feitos de Nilton Santos

Na sequência, a Botafogo TV e as redes sociais também vão marcar presença no campo digital e a apresentação conteúdos especiais sobre o maior lateral-esquerdo de todos os tempos. A proposta é fortalecer a memória do ídolo e conectar sua história às novas gerações de botafoguenses.

