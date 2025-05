Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo em 2025; veja lista

Cristiano Ronaldo tem se destacado com a camisa do Al-Nassr na temporada - (crédito: - Foto: Divulgação/LRC RACKET)

A revista “Forbes” divulgou, nesta quinta-feira (16), sua tradicional lista sobre os atletas mais bem pagos do ano. Assim, Cristiano Ronaldo, que atualmente defende as cores do Al-Nassr, está no topo. O português tem rendimento de 275 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão), somando salário e patrocínios.

Dessa forma, completam o pódio Stephen Curry, astro da NBA, com 156 milhões de dólares, e o boxeador Tyson Fury, com 146 milhões de dólares.

Além do craque português, outros dois futebolistas estão no top 10: Lionel Messi ocupa a quinta posição, enquanto Benzema está em oitavo. A lista também contém três jogadores da NBA: Curry, LeBron James e Durant.

Nesse sentido, a seleta lista também conta com dois atletas de beisebol. Entre eles, estão Juan Soto, com rendimento de 114 milhões de dólares, e Shohei Ohtani ( 102,5 milhões de dólares). Por fim, Dak Prescott (futebol americano) – 137 milhões de dólares – completa os dez mais bem pagos do ano.

Veja os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2025: 1 – Cristiano Ronaldo (futebol) – 275 milhões de dólares

2 – Stephen Curry (basquete) – 156 milhões de dólares

3 – Tyson Fury (boxe) – 146 milhões de dólares

4 – Dak Prescott (futebol americano) – 137 milhões de dólares

5 – Lionel Messi (futebol) – 135 milhões de dólares

6 – LeBron James (basquete) – 133,8 milhões de dólares

7 – Juan Soto (beisebol) – 114 milhões de dólares

8 – Karim Benzema (futebol) – 104 milhões de dólares

9 – Shohei Ohtani (beisebol) – 102,5 milhões de dólares

10 – Kevin Durant (basquete) – 101,4 milhões de dólares