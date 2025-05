Paulinho mira sequência no time titular e tem Allianz como trunfo

Paulinho mira sequência no time titular e aposta no Allianz para isso - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras terá um importante aliado de volta nesta quinta-feira (15), às 19h, contra o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Afinal, após 17 dias, o time vai retornar ao Allianz Parque e ter o torcedor novamente por perto. Algo que pode ser importante para o atacante Paulinho.

Assim, após ter a primeira chance como titular, no clássico com o São Paulo, o atacante agora mira uma sequência no time titular. Contudo, o duelo contra o Tricolor Paulista foi na Arena Barueri. Agora, o camisa 10 quer engatar ritmo e ter o Allianz Parque como um trunfo para convencer Abel de que está pronto.

O primeiro jogo de Paulinho foi no dia 12 de abril, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Depois disso, jogou contra o Internacional, fora de casa, foi preservado contra o Fortaleza e, no jogo seguinte, não saiu do banco contra o Bolívar, em La Paz.

Depois, enfrentou Bahia, Ceará, Vasco e Cerro Porteño, mas todos saindo do banco de reservas. Apenas o clássico contra o São Paulo que ele pode sentir o gosto de novamente ser titular. Ele atuou até os 20 minutos do segundo tempo até dar lugar para Maurício.

Porém, o Palmeiras ainda prega cautela com o camisa 10. Paulinho chegou ao clube após passar por uma cirurgia na tíbia e a comissão técnica não quer forçá-lo ao máximo neste momento. A ideia é que o atacante esteja 100% e com sua melhor condição física em junho, para a disputa do Super Mundial. Assim, a sequência no Allianz pode ser muito importante para o atleta conseguir a melhor forma.

