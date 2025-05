Ednaldo detalha negociação com Ancelotti e diz que técnico quer morar no Brasil

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, detalhou como foi a negociação para acertar com o técnico Carlo Ancelotti, que assumirá a Seleção Brasileira. O mandatário revelou que recebeu o “sim” do treinador há cerca de 20 dias e que teve liberação do Real Madrid para falar com o italiano.

“Há uns 20 dias (recebeu o sim de Ancelotti). Isso quando quando tive uma liberação de falar com ele do próprio clube. Para poder falar e verificar (o Real Madrid já tinha liberado). Depois os detalhes que foram em relação ao tempo que ele poderia deixar o Real Madrid, porque se ele avança até o Mundial de Clubes era uma situação que não dava. A CBF não ia esperar a liberação”, revelou o presidente da CBF, em entrevista ao “UOL”.

Ednaldo também disse que a comissão técnica de Ancelotti terá quatro pessoas: assistente; preparador físico; analista de desempenho; e treinador de bolas paradas. Além disso, o presidente da CBF ainda falou sobre a vontade do técnico de morar no país.

“Quer morar no Brasil e quer ver jogos. Disse que tem muitos atletas que passam despercebidos, não só na Série A, que quer conhecer. Quer conhecer jogos de outras séries. Porque pode ter atletas que possam ser importantes. Ele vai fazer essa opções agora nessa lista porque é um tempo curto. E ficou definido que não haverá treino na Granja Comary, mas é um dos lugares que quer de imediato conhecer. Já ouviu falar pelos atletas. E falou que quer aproveitar muito a Granja”, destacou o mandatário.

LEIA MAIS: Jatinho, casa de luxo, bônus e mais: as regalias de Ancelotti na Seleção

A insistência por Ancelotti

Ancelotti comanda o Real Madrid até a última rodada do Campeonato Espanhol. No dia 26, o treinador começa os trabalhos pela Seleção, que estava sem um treinador desde o dia 28 de março, quando Dorival Júnior foi demitido.

“Não tínhamos certeza de que outros treinadores teriam também a disponibilidade que buscávamos como data máxima, que era 26 de maio. Terminou acontecendo no caso do Jorge Jesus de ele sair antes, mas a previsão dele era ir até o Mundial de Clubes. Se estavam todos dentro dessas diretrizes, eu fiz a opção de manter a linha desde lá atrás por á ter trato das questões de contrato – até porque tinha um contrato. Não teria nada novo (com Ancelotti). Teria de partir do zero (com outros técnicos), falar com o clube, conversar. Foi assim com o próprio Real nessa situação”, afirmou Ednaldo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.