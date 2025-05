Diniz exalta Coutinho e diz que busca simbiose do Vasco com a torcida: ‘Conexão essencial’

Depois da estreia à beira do campo, Fernando Diniz se apresentou, de forma oficial, ao Vasco, nesta quinta-feira (15), no CT Moacyr Barbosa. Assim, o comandante revelou que desejava muito retornar ao clube carioca, que, segundo ele, tem uma torcida que é ‘uma força da natureza’ e ajuda a avançar e culminar em conquistas em campo.

“Talvez até inconscientemente eu quis muito vir ao Vasco. A maioria das coisas que vazaram estavam corretas e coerentes. Tenho muito a acrescentar e tenho vontade. Uma base fundamental no meu trabalho e a relação que estabeleço com os jogadores e como consigo melhorá-los. Enquanto a torcida, é o mais importante do Vasco. É diferente em muitos aspectos e ganha campeonato. Temos que fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida para criar uma simbiose, conexão que seja legal.”, disse.

“Estive aqui dois meses, mesmo numa Série B. Lembro que quando joguei aqui contra, década de 90, jogar em São Januário era a coisa mais linda, torcida cantando, tocavam as músicas. Então a torcida é diferente. Na Série B, parece que fiquei aqui dois anos, tanto pela intensidade da torcida quanto das pessoas. A gente se gosta. Para mim foi muito fácil querer voltar para cá, eu espero que as coisas possam andar bem”, completou.

“Os jogadores gostaram que eu vim para cá. Então, existe uma conexão bem antes da chegada. Temos um caminho a percorrer e estou muito confiante. Eu sei do tamanho do desafio e a posição que a equipe está na tabela e as dificuldades nas copas. Acredito muito no trabalho que a gente vai fazer. passa por muitas mãos, mais até que comissão técnica e jogador. Essa conexão com o torcedor é essencial e faremos de tudo para estabelecer o quanto antes para reagir no ano “, frisou.

Referência técnica no meio-campo

O profissional também elogiou a qualidade de Coutinho, que para ele é indispensável ao elenco e uma referência técnica junto do Payet. Vale destacar que o técnico falou ao lado do CEO Carlos Amodeo, enquanto o presidente Pedrinho não esteve presente.

“Acho que é indispensável. Para mim, é uma alegria e uma honra trabalhar com jogador do quilate dele. Da geração do Neymar é um dos caras mais talentosos que produzimos no Brasil. A carreira poderia ter sido mais brilhante para o jogador que ele é. Conto muito com ele. Nesse jogo, fez boa partida, precisa se soltar. Acredito que ele vai evoluir muito. Sempre um presente para o futebol brasileiro’, salientou.

“Outra coisa: é um jogador de uma simplicidade e humildade difícil de enxergar. Já o conheci na Europa, aqui em poucos dias percebe que e um jogador desprovido de vaidade, não faz uso de nada. Parece que está começando hoje, ele acrescenta muito para o Vasco.”, analisou.

Comprometimento e busca pela coletividade

Ao longo da entrevista, Diniz citou que imprime o que pensa de vida dentro de seus conceitos de futebol. Nesse sentido, ele acredita que o Cruz-Maltino tenha feito um bom primeiro tempo diante do Lanús, mas o gol do adversário desandou a parte mental.

“Acho que futebol, para mim, é onde imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que me fez vir para o Vasco é que percebo que é um time que trabalha, eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que meu trabalho consiga acontecer”, afirmou.

“E eu vejo muito isso aqui, acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias, foi a melhor, o primeiro tempo. Não pelo resultado, que perder é sempre horroroso. Mas no primeiro tempo, de ver conceito de jogo, a boa vontade dos jogadores, a imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem para aplicar. Jogar lá com o Lanús nunca é fácil e eu acredito que a gente fez um jogo muito coerente. Então o primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco”, concluiu.